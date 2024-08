Pesquisa mostra redução de vantagem de Valmir para Edson Passos

A 40 dias das eleições de 2024, marcadas para 6 de outubro, uma nova pesquisa do Instituto Gadu divulgada hoje, 26, revela uma redução na vantagem de Valmir de Francisquinho (PL) na corrida pela prefeitura de Itabaiana, acendendo novamente o alerta no grupo situacionista.

Embora o ex-prefeito continue liderando em todos os cenários do levantamento, sua vantagem sobre seu adversário Edson Passos (PSD) reduziu significativamente, ficando em cerca de 12 pontos percentuais. No cenário induzido, Valmir aparece com 45,61% das intenções de voto, enquanto o empresário está com 33,54%. Os indecisos são 12,23%, e os votos em branco e nulos somam 8,62%.

No cenário espontâneo, onde os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores, o percentual de Valmir cai para 40,13%, e o de Edson para 26,96%. Os indecisos aumentam para 22,41%, e os votos brancos e nulos vão para 10,50%.

A pesquisa, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SE-07641/2024, foi realizada nos dias 14 e 15 de agosto com uma amostra de 638 entrevistados. A margem de erro é de 3,86% e o nível de confiança é de 95%.

Fonte Revista Realce