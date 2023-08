Pesquisa nacional aponta Fábio Mitidieri entre os governadores mais bem avaliados do País, com 69,8% 

O índice de aprovação de 69,8% alcançado pela administração estadual foi o segundo maior do Nordeste, atrás apenas do estado do Piauí, que obteve 76% de aprovação_

O governador Fábio Mitidieri alcançou 69,8% de aprovação da população sergipana. É o que aponta pesquisa realizada pelo Instituto Veritá Pesquisas. Realizada em todo o País, entre 7 e 28 de julho, o Instituto ouviu 43.326 eleitores questionando-os sobre como classifica a maneira como o atual governador (a) administra o estado.

Com foco na capacitação, geração de emprego e ampliação de programas de inclusão para combater a fome no estado, a administração de Fábio Mitidieri completa oito meses com ações concretas nessas áreas estratégicas como ampliação do cartão CMais para mães solo, beneficiando até 500 mulheres com quatro parcelas de R$ 600; prospecção de investidores para o estado nas áreas de energia, vidro, reciclagem de produtos industriais; convênio com sistema S para oferta de cursos profissionalizantes para estudantes da rede estadual.

Na avaliação do governador, a análise reflete a dinâmica imposta pela sua equipe à máquina administrativa. “Desde a campanha, converso com os sergipanos sobre novo tempo na política, com oxigenação da máquina. Acredito que isso está sendo percebido pela população porque temos um ritmo intenso de trabalho, focado na mudança de vida do sergipano. Em oito meses, colocamos mais de 40 propostas em prática, iniciamos o Opera Sergipe, uma demanda antiga para reduzir cirurgias eletivas, já foram 300 procedimentos em duas semanas. Esse resultado nos estimula ainda mais”.

O índice de aprovação de 69,8% alcançado pela administração estadual foi o segundo maior do Nordeste, atrás apenas do estado do Piauí, que obteve 76% de aprovação. Fábio comentou as semelhanças entre os dois gestores, eleitos pela primeira vez para o cargo. Nacionalmente, o chefe do Executivo sergipano ficou na 15° posição.

“O governador do Piauí tem um perfil parecido, é jovem e foi eleito pela primeira vez para a função. A população tem entendido a transformação política que estamos vivendo e acredita na renovação proposta pelos jovens políticos”.

Antes de assumir o governo do Estado, Fábio Mitidieri passou pela Câmara de Vereadores de Aracaju, pela secretaria de Estado do Trabalho, onde criou mais de 10 mil empregos; foi deputado federal por dois mandatos; presidente da Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados; vice-presidente da Comissão Especial do Pacto Federativo; um dos autores da Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo e vice-líder do PSD na Câmara Federal.

O levantamento realizado pela Veritá é um recorte do projeto realizado em todo país que avaliou os governos das 27 unidades federativas, as 26 capitais e mais de 300 municípios.

Foto César de Oliveira