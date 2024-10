Emília lidera com 62% dos votos válidos no segundo turno em Aracaju

Na noite desta quinta-feira (17), a TV Sergipe divulgou a primeira pesquisa do segundo turno das eleições para a prefeitura de Aracaju, encomendada pela empresa de comunicação e realizada pelo instituto Quaest.

O levantamento, transmitido durante o telejornal SETV2, mostra que Emília Corrêa (PL) está na liderança, com 52% das intenções de voto no cenário estimulado, enquanto Luiz Roberto (PDT) aparece com 32%. O percentual de eleitores indecisos é de 5%, enquanto 11% afirmaram que votariam em branco, nulo ou preferiram não responder.

Ao considerar os votos válidos, ou seja, excluindo os votos nulos e brancos, a vantagem de Emília Corrêa se amplia. A candidata do Partido Liberal aparece com 62% das intenções, contra 38% de Luiz Roberto.

A pesquisa também abordou o conhecimento e a percepção dos eleitores sobre os candidatos. De acordo com os dados levantados, 63% dos entrevistados afirmaram conhecer Emília Corrêa e ter uma visão positiva sobre ela. Por outro lado, 16% disseram que não a conhecem, enquanto 17% declararam conhecê-la, mas têm uma imagem negativa.

Em relação a Luiz Roberto, 43% dos eleitores afirmaram ter uma imagem positiva do candidato do PDT, enquanto 25% disseram que não o conhecem. Um percentual de 28% dos entrevistados revelou que conhecem Luiz Roberto, mas têm uma percepção negativa sobre ele.

A pesquisa foi realizada entre os dias 14 e 16 de outubro com 852 eleitores de Aracaju, com idade a partir de 16 anos. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SE-01600/2024.

Cenário estimulado:

Emília Corrêa (PL): 52%

Luiz Roberto (PDT) : 32%

Indecisos: 5%

Brancos, nulos e não responderam: 11%

Votos válidos:

Emília Corrêa: 62%.

Luiz Roberto: 38%.

Imagem e conhecimento dos candidatos:

63% dos entrevistados conhecem e têm uma imagem positiva de Emília Corrêa

43% têm uma imagem positiva de Luiz Roberto

16% não conhecem Emília Corrêa

25% não conhecem Luiz Roberto

17% conhecem e têm uma imagem negativa de Emília Corrêa

28% têm uma imagem negativa de Luiz Roberto