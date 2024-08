Pesquisa Quaest : Emília tem 26%; Danielle 19%; e Yandra Moura, 13%

O Instituto de pesquisa Quaest, encomendado pela TV Sergipe e divulgada nesta segunda-feira (26) mostra as intenções de voto para prefeito de Aracaju.

A pesquisa mostra a candidata Emília Corrêa (PL) liderando a corrida, com 26% das intenções de voto, seguida por Delegada Danielle (MDB) com 19% e Yandra (União) com 13%.

A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

A pesquisa Quaest foi realizada em Aracaju, entre os dias 23 e 25 de agosto, presencialmente, com 852 eleitores de 16 anos ou mais. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SE-09990/2024.

Pesquisa estimulada (quando os nomes e os respectivos partidos dos candidatos são apresentados aos eleitores:

Emília Corrêa (PL): 26%

Delegada Danielle (MDB): 19%

Yandra (União): 13%

Luiz Roberto (PDT): 9%

Candisse Carvalho (PT): 8%

Niully Campos (PSOL): 2%

Zé Paulo (Novo): 1%

Felipe Vilanova (PCO): 0%

Indecisos: 8 %

Branco/Nulo/Não vai votar:14%

Pesquisa espontânea (quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores pelos entrevistadores)

Emília Corrêa (PL): 13%

Luiz Roberto (PDT): 6%

Yandra (União): 6%

Candisse Carvalho (PT): 2%

Delegada Danielle (MDB): 2%

Niully Campos (PSOL):1%

Zé Paulo (Novo): 0%

Felipe Vilanova (PCO): 0%

Indecisos: 66 %

Branco/Nulo/Não vai votar:4%

Conhecimento, potencial de voto e rejeição

A pesquisa também perguntou aos eleitores se eles conheciam os candidatos e também se votariam ou não neles. Veja os resultados:

Delegada Danielle (MDB)

Conhece e votaria: 44%

Não conhece: 19%

Conhece e não votaria (rejeição): 33%

Não Souberam/Não Responderam: 4%

Emília Corrêa (PL)

Conhece e votaria: 42%

Não conhece: 29%

Conhece e não votaria (rejeição): 26%

Não Souberam/Não Responderam: 3%

Yandra (União)

Conhece e votaria: 30%

Não conhece: 36%

Conhece e não votaria (rejeição): 32%

Não Souberam/Não Responderam: 2%

Luiz Roberto (PDT)

Conhece e votaria: 18%

Não conhece: 58%

Conhece e não votaria (rejeição): 23%

Não Souberam/Não Responderam: 1%

Candisse Carvalho (PT)

Conhece e votaria: 15%

Não conhece: 54%

Conhece e não votaria (rejeição): 28%

Não Souberam/Não Responderam: 3%

Niully Campos (PSOL)

Conhece e votaria: 10%

Não conhece: 69%

Conhece e não votaria (rejeição): 20%

Não Souberam/Não Responderam: 1%

Zé Paulo Leal (Novo)

Conhece e votaria: 3%

Não conhece: 84%

Conhece e não votaria (rejeição): 12%

Não Souberam/Não Responderam: 1%

Felipe Vilanova (PCO)

Conhece e votaria: 3%

Não conhece: 84%

Conhece e não votaria (rejeição): 12%

Não Souberam/Não Responderam: 1%

Com informações da TV Sergipe