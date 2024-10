Pesquisa Quaest/TV SE mostra Emília com vantagem de 89 mil votos

Por Paulo Márcio*

“Alguns elevam-se pelo pecado, outros caem pela virtude”, dizia William Shakespeare. No campo político, como em nenhum outro, a frase do dramaturgo inglês é comprovada quase que diariamente, tantos são os casos escancarados de condutas desviadas premiadas com o sucesso, ao passo que a decência, tida por muitos como um atributo de pessoas fracas, é açoitada impiedosamente pelos carrascos dessa lógica perversa.

Ocasionalmente, no entanto, o povo desperta do estupor a que é maquiavelicamente induzido e assume o protagonismo que lhe é inato. Em casos que tais, estabelece-se entre as camadas populares e o líder em que se veem representadas um vínculo difícil de ser quebrado pelos mecanismos utilizados para perpetuar no poder esquemas corruptos e sem sustentação popular.

Essa rara confluência de fatores está presente na atual disputa pela Prefeitura de Aracaju. Cansado dos desmandos da atual administração, o povo decidiu tomar as rédeas do processo e eleger Emília Corrêa (PL) sua prefeita, resistindo ao abuso de poder político e econômico, ao uso escancarado das máquinas e às investidas de organizações criminosas que, consorciadas com políticos corruptos, apossam-se de inúmeras prefeituras em todo o país.

Os números do primeiro turno falam por si. Emília obteve 41,62% pontos percentuais, o equivalente a 126 mil votos válidos. Luiz Roberto (PDT), candidato do atual prefeito, terminou com 23,86% do total, o equivalente a 72 mil votos, o que o coloca atrás do número de abstenções, correspondente a 88 mil eleitores faltantes.

Na última pesquisa realizada pelo Instituto Quaest, divulgada na sexta-feira (4) pela TV Sergipe, os entrevistados também foram perguntados em quem votariam num segundo turno entre Emília Corrêa e Luiz Roberto.

Considerando apenas os votos válidos da pesquisa registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SE-01903/2024, 64,7% dos entrevistados disseram que votariam em Emília, enquanto 35,3% afirmaram que votariam em Luiz Roberto.

Aplicando-se esses percentuais ao número de votos válidos registrados no primeiro turno (303.519), Emília Corrêa teria, de acordo com o Instituto Quaest, aproximadamente 196 mil votos, contra 107 mil de Luiz Roberto. Uma diferença de impressionantes 89 mil votos em favor da candidata de oposição.

Não creio que tenha havido qualquer alteração nesse cenário até o presente. Todavia, a vantagem aparentemente confortável não pode ser vista como uma gordura que se possa queimar sem comprometer a vitória no dia 27 de outubro.

Felizmente, Emília e Ricardo são os primeiros a fazer o alerta e pedir que todos se empenhem ao máximo para a concretização desse sonho coletivo. Aracaju já respira novos ares. Finalmente, o sonho de uma cidade livre, próspera e inclusiva está perto de se tornar realidade.

*É Delegado de Polícia e membro do Diretório Estadual do PSDB