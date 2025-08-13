Pesquisa realizada pelo Instituto França mostra aprovação do governo de Fábio Mitidieri, no estado, e de Emilia Corrêa, em Aracaju

Uma pesquisa eleitoral divulgada pelo Instituto França e apresentada na manhã desta quarta-feira (13), pelo radialista Narcizo Machado, no Jornal da Fan, revela que o eleitorado da capital sergipana aprova as gestões de Fábio Mitidieri, no Governo do Estado, e de Emília Corrêa, na Prefeitura de Aracaju.

A pesquisa mostra Fábio Mitidieri à frente do Governo de Sergipe, com 49,91% dos entrevistados aprovam a administração do governador, enquanto 26,59% desaprovam. 16,94% nem aprovam nem desaprovam, e 6,56% não quiseram opinar.

Já a prefeita de Aracaju, Emilia Corrêa, tem 56,10% de aprovação da sua gestão, enquanto 29,33% desaprovam e 12,57% nem aprovam nem desaprovam e 2% não quiseram opinar.

A pesquisa do Instituto França mostrou ainda que, se as eleições fossem hoje, Fábio Mitidieri venceria a disputa com Emanuel Cacho, Thiago de Joaldo, Valmir de Francisquinho, Emília Corrêa e Ricardo Marques.