Pesquisa W1 WEBTV aponta Allysson de Amintas com 63,22% das intenções em Neópolis

O atual prefeito de Neópolis, Allysson de Amintas, lidera com ampla vantagem na corrida eleitoral para a prefeitura, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto W1 WEBTV. O levantamento, registrado no TSE sob o número SE-09992/2024, foi realizado entre os dias 23 e 24 de setembro de 2024, entrevistando 400 eleitores da cidade. Com uma margem de erro de 5 pontos percentuais e um nível de confiança de 95%, os dados reforçam a liderança do prefeito, que busca a reeleição.

Segundo os resultados, Allysson de Amintas, ao lado de sua vice, Marlizinha, aparece com 63,22% das intenções de voto, enquanto o adversário, Miguel Lobo, que tem o Dr. Luizinho como vice, registra 36,78%. Esses números indicam uma consolidação do apoio ao atual gestor, com 91,75% dos votos válidos já contabilizados.

Análise dos Resultados

A administração de Allysson de Amintas parece gozar de ampla aprovação popular, refletida pelos expressivos 63,22% que ele detém no levantamento. Sua gestão tem sido marcada por políticas públicas que encontraram eco nas demandas da população, o que lhe confere uma sólida base de apoio a poucas semanas das eleições. Em contrapartida, Miguel Lobo, com 36,78%, enfrenta o desafio de angariar mais simpatia do eleitorado local para tentar reverter a vantagem do prefeito.

Com a campanha entrando em sua reta final, a liderança de Allysson de Amintas se consolida como uma das mais expressivas no cenário político de Neópolis, e as expectativas de sua reeleição aumentam consideravelmente. As próximas semanas serão decisivas para confirmar ou modificar o cenário atual.

O levantamento foi conduzido pelo Instituto W1 WEBTV, especializado em pesquisas de mercado e análises políticas, com responsabilidade técnica do estatístico Danilo Messias Nascimento e Santos (CONRE 8855). A pesquisa foi contratada pela Imprensa 24 Horas (CNPJ 30.059.569/0001-93) e segue todas as diretrizes éticas e regulamentares para pesquisas eleitorais no Brasil.

Por Nélio Miguel Jr.