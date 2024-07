Pesquisa W1 WEBTV aponta Emília Corrêa com 48,58% dos votos válidos

A Rede Xodó divulgou hoje, 10, pesquisa encomendada ao Instituto W1 WEBTV sobre a corrida eleitoral à Prefeitura de Aracaju. O levantamento ocorreu no período de 01 a 05 de julho de 2024, com 816 eleitores residentes no município de Aracaju, sendo a “margem de erro” de 4% para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), sobe o nº 01545/2024.

Considerando os votos válidos, Emília Corrêa (PL) obteve 48,58%; em segundo Yandra Moura (União Brasil) com 16,29%, em terceiro Danielle Garcia (MDB) com 12,18%, aparecem empatados na quarta posição Fabiano Oliveira (PP) e Luiz Roberto (PDT) com 9,77%, posteriormente, Candisse Carvalho (PT) alcançou 2,27%, Niully Campos (PSOL) 0,99% e José Paulo (Novo) 0,14%. A diferença entre os dois primeiros mais citados é de 32,29 pontos percentuais.

Emília também obteve a menor rejeição entre os pré-candidatos, apresentando apenas o percentual de 3,43% dos votos. A maior taxa de rejeição foi alcançada pela pré-candidata Candisse Carvalho (PT) com 12,13%, seguida por Fabiano Oliveira (PP) com 10,91%, José Paulo (Novo) com 8,95%, Yandra Moura (União Brasil) com 8,82%, Luiz Roberto (PDT) com 7,97%, Niully Campos (PSOL) com 4,90, e Danielle Garcia com 4,17%. Responderam que não votariam em nenhum deles 16,05% dos entrevistados, e não sabem ou não responderam, 22,67%.

CONSIDERANDO OS VOTOS VÁLIDOS:

Emília Corrêa: 48,58%

Yandra Moura: 16,29%

Danielle Garcia: 12,18%

Fabiano Oliveira: 9,77%

Luiz Roberto: 9,77%

Candisse Carvalho: 2,27%

Niully Campos: 0,99%

José Paulo: 0,14%

CONFIRA OS NÚMEROS (ESTIMULADA):

Emília Corrêa: 42,03%

Yandra Moura: 14,09%

Danielle Garcia: 10,54%

Fabiano Oliveira: 8,46%

Luiz Roberto: 8,46%

Candisse Carvalho: 1,96%

Niully Campos: 0,86%

José Paulo: 0,12%

Brancos/Nulos: 5,15%

Não sabe/Não respondeu: 8,33%

REJEIÇÃO:

Candisse Carvalho: 12,13%

Fabiano Oliveira: 10,91%

José Paulo: 8,95%

Yandra Moura: 8,82%

Luiz Roberto: 7,97%

Niully Campos: 4,90%

Danielle Garcia: 4,17%

Emília Corrêa: 3,43%

Não votaria em nenhum deles: 16,05%

Não sabe/Não respondeu: 22,67%