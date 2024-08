Petinho lidera disputa eleitoral em Riachuelo e caminha para reeleição

O atual prefeito de Riachuelo, Petinho de João Grande (MDB), lidera a corrida eleitoral no município conforme aponta pesquisa do Instituto França, realizada junto a 572 eleitores no período de 16 a 17 de agosto.

O intervalo de confiança do levantamento é de 95%, com margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral com o número SE 02447/2024.

De acordo com o Instituto França, se as eleições fossem hoje, Petinho teria 44,41% dos votos. Seus dois adversários estão empatados com o mesmo índice: 17,48%, que são: Cândida Leite (UB) e Helder de Pedão (PT). Votariam branco e nulo: 8,39%; não souberam ou não responderam: 12,24%.