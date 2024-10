Petrobras anuncia nova licitação de plataformas do Sergipe Águas Profundas para os próximos 15 dias

O lançamento do edital da Petrobras para contratação das plataformas que irão operar o projeto Sergipe Águas Profundas (Seap) deverá ocorrer entre final de outubro e início de novembro. A informação foi divulgada pela companhia nesta segunda-feira, 14, semanas após a declaração de que a empresa avaliava novo modelo para contratar as unidades de produção. O anúncio é visto com otimismo pelo Governo de Sergipe, que vem acompanhando com atenção as atualizações em torno do projeto.

De acordo com a diretora de Exploração e Produção (E&P) da Petrobras, Sylvia Anjos, o novo edital do Seap deverá ser apresentado ao mercado em até 15 dias. A declaração foi feita durante o lançamento oficial do edital para contratação de plataforma para operação na Bacia de Campos, nos campos de Marlim. O lançamento e o novo formato do edital garantem viabilidade ao projeto, e são uma alternativa para superar os desafios na atração de empresas interessadas no afretamento das duas unidades flutuantes (FPSOs).

“O lançamento do edital em novo formato de contratação é uma boa notícia, já que o modelo anterior, de afretamento, levou ao adiamento da licitação. Agora, o Seap está cada dia mais próximo de se tornar realidade”, afirma o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, Valmor Barbosa.

Modelo

No BOT (construção, operação e transferência, na sigla em inglês), o vencedor da licitação fica responsável pela construção e operação das plataformas no período de três a cinco anos. Depois, a operação passa à responsabilidade da própria Petrobras.

No modelo anteriormente adotado, a data de recebimento das propostas nas licitações para contratação das FPSOs foi adiada por três vezes, diante da ausência de interessados. Com a nova medida, a estatal assegura que o prazo estipulado para o início do Seap, estimado entre 2028-2029, seja mantido.

Histórico

No dia 18 de julho, o governador Fábio Mitidieri e equipe técnica estiveram em audiência com a então recém-empossada presidente da Petrobras, Magda Chambriard. Também estiveram presentes a diretora de Engenharia, Tecnologia e Inovação da companhia, Renata Baruzzi, e a diretora de E&P, Sylvia Anjos. Na oportunidade, Chambriard reafirmou o compromisso da companhia com a manutenção do prazo do Seap, destacando a importância do projeto para o planejamento estratégico da empresa.

No dia 26 do mesmo mês, durante passagem por Sergipe para participação no Sergipe Oil & Gas, Sylvia Anjos ratificou as projeções. Na oportunidade, a gestora frisou que a companhia mantinha o prazo do Seap para 2028, embora, em função da necessidade de nova licitação, houvesse possibilidade de que o início das operações se estendesse para o ano seguinte.

Já em setembro, em participação no Rio Oil & Gas, Sylvia Anjos voltou a mencionar o Seap e falou sobre a avaliação da Petrobras em torno do modelo BOT como estratégia para o cumprimento do cronograma. “Um dos desafios da Petrobras é contratar as unidades de produção. Estamos seguros de que agora teremos sucesso com esse processo. O Seap está no nosso plano estratégico e temos muito claro que vamos viabilizar essa produção”, afirmou, na ocasião.

A primeira unidade do projeto (Seap I) terá capacidade de produzir 120 mil barris de petróleo por dia e 8 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Já a segunda unidade (Seap II) terá capacidade de produção de 120 mil barris de petróleo por dia e 10 milhões de metros cúbicos de gás por dia para escoamento e oferta ao mercado. Além disso, o projeto contará com um gasoduto de escoamento com 128 km de extensão, sendo 100 km no mar e 28 km em terra.

ASN – Foto: Ascom Petrobras