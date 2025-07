Petróleo e gás: Nitinho propõe seminário sobre desenvolvimento econômico do Estado

Sergipe está inserido no novo mapa energético do Brasil. “Precisamos aproveitar essa riqueza de forma planejada, sustentável e com retorno direto para nossa população”

O deputado federal Nitinho Vitale, PSD-SE, protocolou na Câmara dos Deputados o Requerimento nº 19/2025, solicitando a realização de um seminário para debater o desenvolvimento econômico do estado de Sergipe, com ênfase nos setores de turismo, petróleo e gás.

A proposta será apreciada na Comissão de Desenvolvimento Econômico, da qual o parlamentar é membro titular.

De acordo com Nitinho, Sergipe vive um momento decisivo para sua economia.

“Temos um estado pequeno em território, mas com um potencial gigante em riqueza. É hora de consolidar um ambiente de diálogo entre parlamentares, governo, setor produtivo e investidores. Nosso foco é gerar emprego, renda e desenvolvimento sustentável para o povo sergipano”, defendeu o deputado.

O seminário tem como objetivo principal reunir especialistas, representantes de órgãos governamentais, universidades, empresas do setor e lideranças locais para apresentar diagnósticos, propor soluções e acelerar investimentos.

Segundo Nitinho, os setores escolhidos são estratégicos para uma retomada vigorosa do crescimento de Sergipe.

“O turismo precisa ser impulsionado com infraestrutura, qualificação e promoção. Já o petróleo e o gás natural representam hoje uma janela histórica de oportunidades. Sergipe está inserido no novo mapa energético do Brasil, com descobertas relevantes e potencial de produção em alto-mar. Precisamos preparar o estado para aproveitar essa riqueza de forma planejada, sustentável e com retorno direto para nossa população”, afirmou.

Nitinho também destacou o papel do Congresso Nacional como articulador de políticas públicas regionais.

“Como representante de Sergipe, faço questão de trazer os debates para dentro da Câmara. Queremos ouvir os especialistas, os gestores e, principalmente, os sergipanos que vivem essas realidades. Esse seminário é o início de uma agenda permanente em defesa do nosso estado”, concluiu.

O Requerimento nº 19/2025 já está em análise e deverá ser incluído na pauta da Comissão de Desenvolvimento Econômico nas próximas semanas.

Por Eliz Moura – foto Assessoria de imprensa