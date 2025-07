PGE-SE APRESENTA NOVA VERSÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PARA ACELERAR TRÂMITES E MODERNIZAR A ATUAÇÃO JURÍDICA

A Procuradoria-Geral do Estado (PGE-SE) apresentou aos seus servidores, nesta quarta-feira, 9, a nova versão do Sistema de Gestão de Processos (SGP 3.0). Desenvolvido integralmente pela Coordenadoria de Informática (Codin) da PGE, a nova ferramenta foi pensada para otimizar o tempo gasto em tarefas operacionais, aprimorar a experiência dos usuários e garantir maior precisão na tramitação de processos administrativos e judiciais.

O novo sistema começará a ser utilizado oficialmente a partir de 1º de agosto. Durante a apresentação, os servidores foram apresentados às novas funcionalidades e melhorias adicionadas, com objetivo de familiarizar as equipes antes do lançamento oficial. Procuradores, assessores jurídicos, estagiários, entre outros servidores, também tiveram acesso antecipado ao manual contendo todos os detalhes do novo sistema.

Com foco em agilidade, segurança e personalização do ambiente de trabalho, o SGP 3.0 foi idealizado para atender às crescentes demandas internas da Procuradoria e corrigir limitações da versão anterior. O projeto está alinhado aos objetivos de transformação digital e aprimoramento da gestão jurídica estadual presentes no Planejamento Estratégicos da PGE para o período de 2025 a 2036.

De acordo com o coordenador de Informática, Ayrton Hora, o novo sistema representa um avanço importante para a modernização da instituição.“Essa versão foi desenvolvida para proporcionar maior segurança, desempenho e usabilidade, alinhando a tecnologia utilizada às necessidades atuais e futuras da Procuradoria. Trata-se de uma construção totalmente interna, pensada sob medida para a realidade institucional”, destacou.

Foto: Ascom/PGE