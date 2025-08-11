PGM de Aracaju divulga lista de aprovados no concurso de procurador

A Procuradoria Geral do Município de Aracaju (PGM), por meio da banca organizadora CEBRASPE, publicou o resultado da prova discursiva e a convocação para a avaliação de títulos, referentes ao concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Procurador do Município de Aracaju/SE.
A lista de aprovados já está disponível no site oficial da banca organizadora, onde também é possível consultar as notas individuais. O concurso oferece 10 vagas para o cargo de Procurador, além da formação de cadastro reserva, com salário inicial atualizado de R$18.534,40 e carga horária de 30 horas semanais.
Os candidatos que alcançaram a pontuação exigida na prova discursiva estão aptos a seguir para a próxima fase, que consiste na avaliação de títulos.
Os aprovados deverão enviar no período entre 10 horas do dia 11 de agosto de 2025 e 18 horas do dia 12 de agosto de 2025 (horário oficial de Brasília/DF), documentação referente à avaliação de títulos, por meio de link disponível no endereço: https://www.cebraspe.org.br/concursos/pgm_aracaju_24_procurador.
O edital de resultado provisório na avaliação de títulos será publicado no Diário Oficial do Município de Aracaju e divulgado no endereço eletrônico www.cebraspe.org.br , na data provável de 29 de agosto de 2025 conforme consta no edital.