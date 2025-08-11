PGM de Aracaju divulga lista de aprovados no concurso de procurador

A Procuradoria Geral do Município de Aracaju (PGM), por meio da banca organizadora CEBRASPE, publicou o resultado da prova discursiva e a convocação para a avaliação de títulos, referentes ao concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Procurador do Município de Aracaju/SE.

A lista de aprovados já está disponível no site oficial da banca organizadora, onde também é possível consultar as notas individuais. O concurso oferece 10 vagas para o cargo de Procurador, além da formação de cadastro reserva, com salário inicial atualizado de R$18.534,40 e carga horária de 30 horas semanais.

Os candidatos que alcançaram a pontuação exigida na prova discursiva estão aptos a seguir para a próxima fase, que consiste na avaliação de títulos.