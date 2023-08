Pimentel destaca retorno aos trabalhos e evento em Simão Dias

Em pronunciamento na Sessão Plenária desta terça-feira (1º), o deputado Luciano Pimentel (PP), registrou a satisfação do retorno das atividades parlamentares e destacou a realização do Festival da Gente, realizada durante o último final de semana no município de Simão Dias.

“Nesse segundo semestre, desejo a todos que tenhamos aqui um período muito profícuo e muito produtivo para a sociedade sergipana. Quero dizer da gratidão de estar aqui ao lado de vocês nesse mandato para que possamos construir juntos, caminhos, apresentando projetos transformados em leis, que venham beneficiar ao povo sergipano”, disse.

Luciano Pimentel também falou sobre o Festival da Gente. “A festa realizada pelo prefeito Cristiano Viana e o vice, Renaldo Prata, foi maravilhosa, nas comemorações de Nossa Senhora Santana, na qual eu tive a oportunidade de encontrar na procissão, o nosso colega Luciano Bispo”, afirmou. O deputado acrescentou que foram três dias de festa intensa, com muita harmonia e comemoração do povo de Simão Dias.

“Números iniciais falam de 26 mil pessoas nas ruas comemorando no espaço de eventos. Agradeço também ao Governo do Estado pelo apoio da Polícia Militar, onde não foi registrada nenhuma ocorrência de gravidade; agradeço à Polícia Militar pelo zelo, pelo empenho e proteção a todos que estavam na festa. Quero ainda dizer ao prefeito Cristiano Viana, e ao vice, Renaldo Prata, que foi uma organização magnífica de sua equipe, no evento que certamente encantou a todos que lá estiveram”, reiterou.

Foto: Joel Luiz/Alese

Por Aldaci de Souza