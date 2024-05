Pimentel parabeniza Governo por investir na climatização das escolas

Um ambiente escolar confortável favorece o processo de ensino e aprendizagem. O deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) sabe disso. E nessa quinta-feira, 16, fez uso da palavra, durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa, para parabenizar o Governo do Estado por investir na ampliação da climatização das escolas estaduais.

O parlamentar destacou que 87 escolas estaduais de Sergipe já são climatizadas em todas as salas de aulas, laboratórios e bibliotecas. Para isso, foram investidos mais de R$ 53 milhões, de 2023 até abril de 2024.

“Além disso, 90 instituições estão realizando o aumento de carga de energia elétrica para que sejam instalados novos equipamentos de ar-condicionado; 23 estão prontas para a instalação dos aparelhos; e 12 escolas estão em licitação para o processo de climatização. A meta do governador Fábio Mitidieri é ter todas as 319 escolas estaduais climatizadas até 2026. E pelo empenho do Governo, tenho certeza que essa meta será cumprida antes do prazo”, detalhou Pimentel.

De acordo com Luciano, essa ação é importante para oferecer aos estudantes e professores um espaço agradável para o desenvolvimento de suas atividades. “Estamos localizados em um estado de clima quente e a climatização torna os ambientes mais confortáveis, proporcionando a toda comunidade escolar um local que facilita a concentração e, consequentemente, o aprendizado”, frisou.

O deputado também recordou um pronunciamento feito por ele em 2021 que comprova os benefícios da climatização no desempenho dos estudantes. “Apresentei nesta Casa, o exemplo de Brumado, uma cidade no interior da Bahia, que climatizou todas as escolas e isso fez com que com o município elevasse o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) para 6.1, ultrapassando, na época, a média da Bahia (4.9) e do Brasil (5.9)”, disse Pimentel.

Para Luciano, é neste caminho de desenvolvimento que o Governo do Estado tem colocado Sergipe. “Parabéns ao governador Fábio Mitidieri e ao vice-governador e secretário de Educação, Zezinho Sobral, por reconhecerem a importância deste trabalho e os bons resultados que esses investimentos certamente irão trazer para melhoria no nível de aprendizado e nos índices de educação em nosso estado”.

Por Assessoria