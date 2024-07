PL da Rota do Imperador é aprovado na Comissão de Turismo

“A Rota do Imperador está prestes a virar lei federal. O PL avançou, na tarde desta quarta-feira, 03, com a aprovação por unanimidade do Projeto de Lei nº 1512/2024, na Comissão de Turismo da Câmara Federal”.

O anúncio foi feito pelo deputado federal Nitinho Vitale (PSD/SE), autor do PL.

Para aprovação, os membros da Comissão de Turismo seguiram o parecer do relator, deputado federal Gabriel Nunes (PSD/BA).

“Gostaria de agradecer ao relator, deputado Gabriel Nunes (PSD – BA), por dedicar tempo para a análise da matéria, entendendo a importância dela não só para o contexto econômico regional, mas também pelo contexto histórico”, ressaltou Nitinho.

Ele lembrou que o itinerário da Rota não só celebra a rica herança histórica, relembrando a expedição de Dom Pedro II, como também destaca as belezas naturais e o potencial turístico de região.

“Ao fortalecer o turismo de lazer e cultural, estamos proporcionando um significativo desenvolvimento para os dois estados, Sergipe e Alagoas”, argumentou o autor do PL, em agradecimento à aprovação.

Foto Gilton Rosas

Por Eliz Moura