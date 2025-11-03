PL de Alex Melo institui o Dia Municipal da Igreja Universal do Reino de Deus em Aracaju

O Projeto de Lei de autoria do vereador Alex Melo (PRD) que institui o dia 9 de julho como o Dia Municipal da Igreja Universal do Reino de Deus de Aracaju foi aprovado na Câmara Municipal de Aracaju.

“A criação desta data, tem como objetivo reconhecer o trabalho social, e espiritual da Igreja Universal, que ao longo dos anos tem desempenhado um papel fundamental na propagação da fé, na assistência social e no apoio a milhares de famílias aracajuanas”, comemora o vereador.

Alex Melo disse ainda que essa conquista representa não apenas uma homenagem, mas também um marco de respeito à liberdade religiosa e ao trabalho realizado pela instituição em prol da nossa cidade.

“Agradeço aos colegas parlamentares que aprovaram a proposta e à comunidade que sempre acreditou e apoiou essa iniciativa. Reafirmo meu compromisso de continuar legislando com dedicação, sempre em defesa do nosso povo e dos valores que fortalecem Aracaju”, vibra.

Por Assessoria de Imprensa