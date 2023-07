PL de Ibrain é aprovado e tornará o Wheeling uma prática esportiva em Sergipe

Agora é Lei! O wheeling, popularmente conhecido como ‘GRAU”, passa a ser reconhecido como prática esportiva no Estado de Sergipe. O Projeto de Lei de autoria do deputado estadual Ibrain de Valmir (PL) tramitou na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) nesta quinta-feira, 13, onde foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares. A modalidade wheeling consiste na realização de manobras e acrobacias de solo sob duas rodas, denominado “grau”, “RL” ou “Bob’s”.

O objetivo era de que o Estado de Sergipe reconhecesse a prática do wheeling, bem como outras práticas que se assemelhem às exibições típicas do seguimento, como atividade esportiva.

Vale ressaltar que o wheeling deve ser realizado em locais devidamente destinados para essa finalidade, como prática esportiva nos termos da lei. Além disso, São indispensáveis o uso de equipamentos obrigatórios de segurança regulado pela Lei Federal n° 9.503/1997 do Código Nacional de Trânsito.

Segundo Ibrain de Valmir, o objetivo é de tirar a prática do GRAU das ruas e colocar num local seguro e apropriado. ” Queremos dar condições para a prática regular e correta da modalidade. Hoje, milhares de jovens de baixa renda e moradores de periferia sofrem com o preconceito e com a discriminação da atividade, mas sonham em serem reconhecidos através da prática esportiva”, finaliza.

Foto assessoria

Por Anne Isabelle