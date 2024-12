PL de Isac em apoio a pacientes com Alzheimer é aprovado em 1ª votação

Foi aprovado, em primeira votação, o Projeto de Lei nº 345/2023, de autoria do vereador Isac Silveira, que institui o Programa de apoio às pessoas com doença de Alzheimer e outras demências e aos seus familiares. A iniciativa visa estabelecer uma política pública abrangente no âmbito da Rede Municipal de Saúde para diagnóstico, tratamento, prevenção e suporte integral às famílias que convivem com a doença.

O PL, que agora segue para segunda votação, destaca a criação de estratégias de conscientização, diagnósticos precoces e cuidados multidisciplinares. O vereador Isac ressaltou a importância do PL: “O Alzheimer é uma doença que afeta não apenas os pacientes mas também suas famílias. Esse programa propõe um acolhimento mais humano, com suporte técnico e emocional, especialmente para as pessoas em situação de vulnerabilidade.”

Entre as principais diretrizes do programa estão: diagnóstico e tratamento precoce nas unidades de saúde municipais, capacitação de profissionais e cuidadores, campanhas de conscientização e prevenção, estímulo a hábitos saudáveis, como práticas de exercícios, alimentação balanceada e controle de doenças como hipertensão e depressão, que aumentam o risco de demências, criação de um Centro de Referência especializado na prevenção e tratamento da Doença de Alzheimer.

A proposta prevê parcerias entre o poder público, universidades, instituições de saúde e entidades privadas para garantir infraestrutura e eficiência na execução do programa. Além disso, o PL autoriza a criação de um sistema de cadastro e acompanhamento das pessoas diagnosticadas com Alzheimer, reforçando o monitoramento contínuo das ações implementadas. “Esse projeto reafirma nosso compromisso com a saúde pública de qualidade e com o cuidado integral à população. Vamos continuar lutando para que as políticas públicas de Aracaju sejam inclusivas e transformadoras”, relata Isac.

Por Valéria Cantana – foto Gilton Rosas