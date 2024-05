PL de Isac que estabelece regras para transição de Governo em Aracaju é aprovado

O Projeto de Lei 405/2023, de autoria do vereador Isac Silveira (União Brasil), foi aprovado em Redação Final na Câmara Municipal de Aracaju. A proposta, que visa estabelecer regras claras para a transição de governo pelo candidato eleito ao cargo de prefeito, é vista como um passo essencial para garantir uma transição eficiente e organizada.

A iniciativa de Isac se inspira em práticas já adotadas em níveis federal e estadual, incluindo o próprio estado de Sergipe, mas que, até então, não eram regulamentadas na capital sergipana.

“A transição de governo é um momento crítico que necessita de parâmetros claros para assegurar que o novo governo possa iniciar seu trabalho sem interrupções desnecessárias e com pleno conhecimento da administração pública,” afirmou.

O PL 405/2023 estabelece procedimentos específicos que devem ser seguidos durante a transição de governo. Entre as principais diretrizes estão: os membros da equipe de transição deverão ser indicados pelo candidato eleito; a equipe de transição será composta por até 20 pessoas; os participantes da equipe de transição trabalharão de maneira voluntaria, não receberão assim qualquer tipo de remuneração; A nomeação da equipe de transição será feita pelo Chefe do Executivo Municipal e Secretário de Governo; O servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente na Administração Municipal direta ou indireta, investido na equipe de transição não terá sua remuneração afetada.

A aprovação do PL 405/2023 é considerada um marco para a administração pública de Aracaju. Segundo especialistas, a regulamentação da transição de governo promove a transparência e a eficiência administrativa, reduzindo o risco de descontinuidade nos serviços prestados à população.

“O nosso objetivo é assegurar que o novo prefeito e sua equipe assumam o mandato com todas as informações necessárias para dar continuidade aos projetos em andamento e implementar suas políticas públicas de forma eficaz,” destacou Isac.

Ele acrescentou que, com regras bem definidas, a transição se torna um processo mais tranquilo e seguro para todos os envolvidos. Com a aprovação em Redação Final, o projeto segue agora para sanção do prefeito. Se sancionado, as novas regras já entrarão em vigor para as próximas eleições municipais, estabelecendo um novo padrão para as futuras transições de governo em Aracaju.

Foto Gilton Rosas

Pr Valéria Santana