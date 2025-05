PL de Nitinho torna Procissão de Bom Jesus dos Navegantes Patrimônio Imaterial do Brasil

Deputado quer reconhecimento nacional, proteção, incentivo e valorização da procissão fluvial sobre as águas do Velho Chico

“A fé, a tradição, os costumes religiosos e a celebração dos sergipanos e romeiros ao Bom Jesus dos Navegantes estão prestes a se tornar patrimônio cultural, histórico e imaterial do Brasil.

É o que prevê o Projeto de Lei n 2136/2024, de autoria do deputado federal Nitinho Vitale, PSD-SE.

O PL de Nitinho reconhece a Procissão Fluvial de Bom Jesus dos Navegantes do Baixo São Francisco como Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil e institui

medidas de proteção, incentivo e valorização.

“Numa procissão fluvial, a fé move milhares de devotos de todo Brasil, que conduzem nas suas embarcações caracterizadas, coloridas, festivas, uma multidão sobre as águas do São Francisco, numa verdadeira procissão de fé do povo brasileiro ao Bom Jesus dos Navegantes. É uma tradição histórica, emocionante, uma data muito bonita, que manifesta com muito realismo a integração dos nossos ribeirinhos”, define o autor, ao relembrar que o cortejo percorre o município de Propriá, desde Porto Real de Colégio, em Sergipe, a Penedo, no estado de Alagoas.

O deputado sergipano explica que o PL tem o objetivo de ordenar que o Governo Federal, através do IPHAN, desenvolva programas de proteção e salvaguarda da manifestação,

garantindo a sua continuidade e transmissão às futuras gerações; além de apoiar ações de documentação, estudo, divulgação e valorização da

tradição, incluindo a produção de materiais audiovisuais, exposições, feiras culturais e programas educativos em escolas públicas.

“Vamos estimular o turismo cultural sustentável nos municípios que realizam a

procissão, com respeito às tradições locais e à preservação do meio ambiente” defende Nitinho.

Texto e foto Eliz Moura