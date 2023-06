PL institui “Dia dos Aventureiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia”

Foi aprovado na última quinta-feira (1º), por unanimidade, em Sessão Plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe, o Projeto de Lei Nº 9/2023, que institui o “Dia Estadual dos Aventureiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia”. Com a deliberação favorável, o evento passa a ser comemorado todo terceiro sábado de maio. A propositura é de autoria do deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania).

De acordo com a justificativa do PL, o Clube de Aventureiros é um programa voltado para crianças da Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD), criado em 1972. No mundo, são aproximadamente um milhão de aventureiros, com atuação em 90 mil sedes, espalhadas por 160 países. O grupo é um ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia, inspirado no projeto do Clube de Desbravadores, voltado para crianças com idade entre 6 e 9 anos. As atividades são realizadas com a perspectiva de que igreja, lar e escola se unam com o objetivo de ajudar esse público a crescer alegremente em “sabedoria, estatura e graça para com Deus e os homens”, independente de sua classe social, raça, cor ou religião.

“Os aventureiros passam pela experiência de descobrir maneiras para ajudar os necessitados e menos favorecidos. Aprendem a fortalecer a capacidade de colaborar, descobrindo assim suas habilidades e utilizando-as em benefício a outras pessoas. No Clube de Aventureiros as crianças descobrem que devem auxiliar nas tarefas domésticas e, também, aprendem a demonstrar respeito aos pais, amigos, professores, autoridade, assim como aos idosos”, destacou o parlamentar.

Foto: Jadilson Simões

Por Shis Vitória