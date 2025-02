PL institui Dia ‘S’ de Reconhecimento e Valorização do Sesc e Senac

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) aprovou por unanimidade na última terça-feira, 25/02, o Projeto de Lei N° 492/2024 que institui o ‘Dia S de Valorização e Reconhecimento do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), para ser comemorado anualmente, no dia 16 de maio.

A proposta do Deputado Estadual (PP), Neto Batalha, tem o objetivo de destacar a relevância do trabalho realizado pelo Sesc e pelo Senac em prol do desenvolvimento social, cultural e educacional dos sergipanos, através dos Programas Sociais (Cultura, Saúde, Educação, Lazer, Assistência) e qualificação profissional.

“O papel que as duas instituições desempenham no Estado é de fundamental importância para o desenvolvimento social”, justificou o parlamentar, acrescentando que a criação da data visa enaltecer a relevância do Sesc e do Senac e sua trajetória há mais de sete décadas.

O Presidente do Sistema Comércio, Marcos Andrade, agradeceu o reconhecimento da Alese e ressaltou o brilhantismo do Presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC), José Roberto Tadros e toda a sua assessoria, que não têm medido esforços para mostrar a grandeza das ações e exponencial alcance social das instituições em todo país.

“Dia 16 de maio será ímpar para todos que fazem o Sistema Comércio, para os empresários, trabalhadores do comércio e população em geral. Um momento de alegria, gratidão e sentimento de missão cumprida diante do reconhecimento e do apoio da sociedade civil e órgão representativos”, ressaltou Marcos Andrade.

Comunicação I Sesc-Se