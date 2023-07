PL que beneficia pacientes com fibromialgia é aprovado pela Assembleia Legislativa

Foi aprovado na sessão desta quinta-feira, o Projeto de Lei n 158/2023, que institui a criação da Carteira de Identificação da Pessoa com Fibromialgia em Sergipe. O projeto, de autoria do deputado estadual Cristiano Cavalcante (UB), líder do governo na Assembleia Legislativa, foi aprovado por unanimidade.

“Apresentamos a proposta por entender sua importância. A fibromialgia é uma doença crônica que atinge milhares de pessoas em Sergipe, caracterizada por fortes dores. Com a carteira de identificação proposta por nosso mandato, queremos garantir meios para que estas pessoas possam melhorar a sua qualidade de vida”, explicou o deputado.

Além disso, Cristiano explicou que a propositura surgiu de um apelo popular, o que demonstra a confiança dos sergipanos em seu mandato.

“Recebemos a proposta para a elaboração deste projeto de lei através das nossas redes sociais. Avaliamos a proposta e sua viabilidade, e apresentamos a pauta para a apreciação dos colegas, que foram sensíveis à causa, inclusive, contando com a co-autoria dos deputados Pato Maravilha e Samuel Carvalho”, afirmou.

Foto: Reinaldo Moura

Por Assessoria Parlamentar