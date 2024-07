PL que cria o Programa Talentos de Aracaju, é aprovado em 1ª votação

Nesta terça-feira, 2, a Câmara Municipal de Aracaju aprovou em primeira votação o Projeto de Lei de autoria do vereador Fabiano Oliveira que dispõe sobre a criação do Programa Talentos de Aracaju. Esta iniciativa tem como objetivo incentivar e promover os talentos artísticos da cidade, proporcionando um espaço adequado e aberto ao público para a apresentação de seus trabalhos.

Fabiano destacou a importância do PL como um passo significativo para a valorização da cultura local.

“Aracaju é uma cidade rica em talentos e criatividade. Este programa visa dar voz e visibilidade aos nossos artistas, criando oportunidades para que possam ser reconhecidos e apreciados pela comunidade”, afirmou o parlamentar.

O Programa Talentos de Aracaju prevê que a prefeitura crie um local com toda a infraestrutura necessária para que os artistas possam, de forma voluntária, exibir suas obras. Este espaço público será dedicado à divulgação dos talentos emergentes da capital sergipana, oferecendo uma plataforma essencial para aqueles que, muitas vezes, não têm acesso a ambientes estruturados para mostrar sua arte.

Com a aprovação em primeira votação, o projeto segue para nova apreciação na Câmara Municipal antes de ser encaminhado para sanção do prefeito. A expectativa é que, uma vez implementado, o Programa Talentos de Aracaju se torne um marco no cenário cultural da cidade, promovendo a inclusão e o desenvolvimento artístico de seus cidadãos.

Fabiano Oliveira reforçou seu compromisso com a cultura e o apoio aos artistas locais, reafirmando sua dedicação em criar políticas públicas que beneficiem diretamente a população aracajuana.

“Que esse projeto seja o primeiro passo para oportunizar e revelar grandes talentos em uma parceria com a Prefeitura de Aracaju, através da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju). Estou animado e acredito muito que será aprovado nesta Casa e em breve sancionado pelo prefeito. Sou um defensor da classe artística e há décadas trabalho revelando talentos no programa Canal Elétrico, exibido na TV Atalaia!”, comemorou.

Foto Gilton Rosas

Por Hivy Rhafaella