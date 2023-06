PL quer garantir percentual mínimo de artistas socorrenses em festas públicas

Projeto de lei quer garantir percentual mínimo de artistas socorrenses em festas públicas promovidas pelo município de Nossa Senhora do Socorro. Os autores da iniciativa, Uilliam Pinheiro e o vereador Lalo, buscam com o projeto valorizar os artistas nativos do município

Nesta quinta-feira (01) foi lido na Câmara de Vereadores de Nossa Senhora do Socorro o projeto de lei, de autoria de Uilliam Pinheiro e do vereador Lalo (Cidadania), que visa valorizar os artistas socorrenses em festas públicas promovidas pela prefeitura de Nossa Senhora do Socorro.

O projeto estabelece a obrigatoriedade de, no mínimo, 30% dos recursos da prefeitura de Nossa Senhora do Socorro destinados a promoção de festas públicas sejam para a contratação de artistas socorrenses.

“Muitas vezes, os artistas locais são esquecidos ou colocados em segundo plano nas festas públicas promovidas pela prefeitura municipal e o projeto de lei vem garantir que os artistas do município tenham espaço nas festas promovidas pelo poder público municipal”, disse Uilliam Pinheiro.

A proposta de lei cria a política de valorização dos artistas socorrenses e reforçar a necessidade de estímulo da promoção da cultura popular do município.

“Nosso município tem excelentes talentos musicais e artísticos e apenas precisam de espaço e valorização para mostrar a suas qualidades”, ressaltou o vereador Lalo.

O projeto de lei seguirá para tramitação nas comissões da Casa Legislativa, e posteriormente, para votação no plenário da Câmara de Vereadores.

