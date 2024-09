PL: Rodovia SE-270 irá receber o nome de Valmir Monteiro

Na manhã desta quarta-feira, 18, a Assembleia Legislativa de Sergípe (ALESE) aprovou o Projeto de Lei N° 310/2024, de autoria do deputado estadual Ibrain Monteiro, que irá mudar o nome da Rodovia SE 270, que interliga o Povoado Água Fria no Município de Salgado a cidade de Lagarto, no Estado de Sergipe, para rodovia estadual Valmir Monteiro.

A mudança do nome da Rodovia é uma homenagem a um homem público que fez história no estado. Valmir Monteiro foi Prefeito do Município de Lagarto por dois mandatos e Deputado Estadual por quatro mandatos consecutivos.

Segundo Ibrain, essa é uma pequena homenagem diante de tudo que o seu pai representou para Sergipe e para Lagarto. “Meu pai viveu parar servir ao seu povo. A prova disse foi todo o amor que recebeu durante a sua vida e, também, no momento em que esteve doente. Me sinto muito honrado por poder direcionar essa homenagem à memória do meu pai. Sei que, onde estiver, estará muito feliz”, finaliza.

