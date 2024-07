PLACAR CONGRESSO APONTA RODRIGO ENTRE OS 10 DEPUTADOS MAIS OPOSICIONISTAS AO GOVERNO LULA NO NORDESTE

O deputado federal Rodrigo Valadares (União-SE) foi avaliado pelos critérios do Placar Congresso como o sétimo parlamentar mais oposicionista ao Governo Lula em todo o Nordeste.

Para Rodrigo Valadares, a oposição é fundamental para a democracia no país.

“Meu trabalho na Câmara dos Deputados visa trabalhar em prol do crescimento do Brasil, e para isso, o papel da oposição no Congresso, tem grande importância na fiscalização de todos os atos do Governo, que por sinal não entregou nada de concreto aos brasileiros “, explicou.

Na mesma linha, Valadares aponta que entre suas atividades está na fiscalização do uso correto do dinheiro público, além de apresentar as demandas da população e suas insatisfações.

“A gestão do Governo Lula é uma farsa totalmente desalinhada com os propósitos do Brasil. A oposição tem como objetivo apontar esses desmazelos e desacertos.”, apontou.

E finalizou destacando sua oposição ao governo Lula.

“Não faço oposição por oposição. Tenho como objetivo apresentar caminhos diferentes dos atuais para garantir maior eficiência do setor público e possibilitar o constante crescimento nacional.”.

Fonte e foto Passos Comunicação