ESPECIALISTA SERGIPANO DIZ QUE PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO EMPRESARIAL GARANTE SEGURANÇA E CONTINUIDADE

Em Sergipe, a valorização das empresas familiares têm impulsionado a busca por estratégias que garantam sua continuidade. Entre elas, o planejamento sucessório empresarial se destaca como ferramenta essencial para evitar conflitos e assegurar o futuro dos negócios, conforme explica o advogado especialista Ercílio Bastos, sócio do escritório Seroa & Bastos Advogados.

“O planejamento vai muito além da partilha de bens. É a construção de um caminho seguro para a continuidade das atividades empresariais, respeitando a vontade do fundador e evitando uma série de desgastes familiares jurídicos”, afirma.

O planejamento sucessório define, de forma clara, quem assumirá a gestão da empresa em caso de afastamento ou falecimento do atual dirigente. Pode envolver a criação de holdings, testamentos e acordos de sócios. Segundo Ercílio, empresários sergipanos têm buscado esse tipo de organização com mais frequência e maturidade.

“A maioria dos negócios nascem com o esforço intenso de uma geração. O desafio está em garantir que esse legado continue, e fazendo um bom planejamento, a empresa segue firme, com regras claras e proteção para herdeiros e sócios”, pontua.

A ausência de um plano sucessório pode gerar disputas judiciais e até levar ao fechamento da empresa. Para o especialista, organizar essa transição é um gesto de responsabilidade com o patrimônio e com os envolvidos no negócio.

“O planejamento não é só para grandes empresas. Pequenas e médias também se beneficiam. O mais importante é começar. Cada caso exige atenção personalizada, mas o ponto comum é sempre a prevenção”, finaliza.

Texto e foto Comunidade Assessoria de Comunicação Jurídica