Plano Safra da Agricultura Familiar em Sergipe será lançado no próximo dia 18 de agosto. R$ 800 milhões serão destinados ao Estado

O Plano Safra da Agricultura Familiar 2023/2024, já apontado como o maior da história, será lançado em Sergipe no dia 18 agosto, no auditório da Associação de Engenheiros Agrônomos de Sergipe – Aease, às 14 horas. O lançamento contará com a presença do Presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara.

“Atualmente o nosso país conta com 70 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, então apresentar um Plano Safra recorde que aumentou em 34%, pois prevê R$ 71,6 bilhões para crédito é mostrar o compromisso com quem produz e com quem precisa desses alimentos”, afirma o coordenador do Ministério de Desenvolvimento Agrário em Sergipe, Camilo Daniel, que ainda declara “não há produção sem crédito e por isso que esse Plano Safra é um marco na política agrária do país”, conclui.

O Pronaf

O Plano Safra é uma política pública do Governo Federal que tem como objetivo fornecer recursos para o financiamento da atividade agrícola no Brasil, gerar empregos no campo, reduzir a desigualdade e melhorar a qualidade de vida dos agricultores. É a principal fonte de incentivo ao agricultor brasileiro e reúne entre seus serviços: crédito rural, garantia de preços, comercialização, assistência técnica e extensão rural.

Novidades

As mulheres ganharam um alinha de crédito específica, com limite de financiamento de até R$ 25 mil por ano e taxa de juros de 4% ao ano.

Com o objetivo de contribuir para a segurança alimentar do país, a taxa de juros foi de 5% para 4% aos anos para quem produzir arroz, feijão, mandioca, tomate, leite, ovos, entre outros os alimentos essenciais.

Os agricultores familiares que optarem pela produção sustentável de alimentos saudáveis, com foco em orgânicos, produtos da sociobiodiversidade, bioeconomia ou agroecologia, terão ainda mais incentivos, com juros de apenas 3% ao ano no custeio e 4% no investimento.

O Pronaf B, ou Agroamigo, teve ampliação do enquadramento da renda familiar anual de R$ 23 mil para R$ 40 mil, além do aumento de crédito de R$ 6 mil para R$ 10 mil. O desconto para quem paga em dia para a região Nordeste chega a 40%.

Serviço: Lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar

Local: Aease, Av. Beira Mar, 2400 – Jardins, Aracaju

Horário: 14h

Da assessoria Com informações do Escritório Estadual de Desenvolvimento Agrário em Sergipe.