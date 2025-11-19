PLATAFORMA DO GOVERNO DE SERGIPE OFERTA 1.121 VAGAS DE EMPREGO NESTA QUARTA-FEIRA NA CAPITAL E INTERIOR

Nesta quarta-feira, 19, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), oferta 1.121 vagas de emprego na plataforma GO Sergipe (Geração de Oportunidade), iniciativa digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT). Para se cadastrar e aproveitar as oportunidades, é preciso ter a senha do portal Gov.br, do Governo Federal, por meio do aplicativo para celular.

Quem precisar de apoio para realizar o cadastro ou atualizar o currículo pode buscar atendimento presencial no NAT, que está em novo endereço, localizado na Avenida Barão de Maruim, 305, bairro São José (próximo à Caixa Econômica Federal), em Aracaju. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. É necessário levar documentos pessoais, comprovante de residência e, caso possua, currículo e certificados de qualificação. O serviço é gratuito.

Confira algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Estofador de móveis (1 vaga)

Padeiro (3 vagas)

Açougueiro (4 vagas)

Auxiliar de linha de produção (1 vaga)

Auxiliar financeiro (1 vaga)

Mecânico de automóvel (2 vagas)

Lanterneiro de automóveis (reparação) (2 vagas)

Mecânico (1 vaga)

Recepcionistas (2 vagas)

Auxiliar de confeiteiro (1 vaga)

Assistente de vendas (1 vaga)

Atendente de lanchonete (2 vagas)

Topógrafo (1 vaga)

Promotor de vendas (1 vaga)

Eletricista de instalações de veículos automotores (3 vagas)

Caixa de loja (1 vaga)

Técnico em agrimensura (1 vaga)

Confeiteiro (1 vaga)

Vagas de jovem aprendiz

Técnico em edificações (8 vagas)

Assistente administrativo (10 vagas)

Técnico em segurança do trabalho (7 vagas)

Auxiliar de mecânico de autos (9 vagas)

Técnico de edificações (2 vagas)

Itabaiana

Promotor de vendas (10 vagas)

Fiscal de prevenção de perdas (1 vaga)

Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) (1 vaga)

Nossa Senhora do Socorro

Analista de recursos humanos (1 vaga)

Analista de redes sociais (1 vaga)

Analista administrativo (1 vaga)

Embalador, a mão (10 vagas)

Operador de empilhadeira (3 vagas)

Mecânico de estamparia (máquinas têxteis) (1 vaga)

Nossa Senhora da Glória

Pedreiro (5 vagas)

Vendedor de comércio varejista (1 vaga)

