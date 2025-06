PLATAFORMA GO SERGIPE ESTÁ COM 531 OPORTUNIDADES ABERTAS NESTA QUARTA-FEIRA; CONFIRA NA CAPITAL E INTERIOR

A semana avança e com ela aumentam as oportunidades para quem busca uma colocação no mercado de trabalho. Nesta quarta-feira, 18, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), divulga 531 vagas de emprego disponíveis na plataforma GO Sergipe – Geração de Oportunidade – a iniciativa digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho.

O número de empresas parceiras também segue crescendo. Já são 319 empregadores cadastrados, conectando seus processos seletivos com os milhares de trabalhadores que têm buscado a plataforma como porta de entrada para novas chances profissionais. Lançado em março, o GO Sergipe já soma mais de 15 mil currículos cadastrados. Mais de 400 encaminhamentos para entrevistas foram viabilizados por meio da plataforma.

Quem precisar de apoio para fazer o cadastro ou para atualizar o currículo pode buscar atendimento presencial no Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), localizado na rua Santa Luzia, 680, bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. O atendimento é gratuito e basta levar documentos pessoais, comprovante de residência e, se tiver, currículo e certificados de qualificação.

Além das vagas de emprego, a plataforma GO Sergipe também concentra inscrições para os programas de qualificação profissional gratuitos, como o ‘Qualifica Sergipe’ e o ‘Primeiro Emprego’, além de abrir espaço para empreendedores que queiram divulgar seus serviços.

Confira algumas das vagas disponíveis:

Aracaju

Abastecedor de Linha de Produção (20 vagas)

Vendedor (17 vagas)

Recuperador de Crédito (10 vagas)

Cuidador de Idosos (10 vagas)

Auxiliar de Linha de Produção (10 vagas)

Pedreiro (8 vagas)

Consultor de Vendas (8 vagas)

Soldador (7 vagas)

Agente de Vendas de Serviços (6 vagas)

Auxiliar de Armazenamento (6 vagas)

Serralheiro (6 vagas)

Auxiliar de Cozinha (5 vagas)

Vendedor Porta a Porta (5 vagas)

Auxiliar de Confeitaria (5 vagas)

Motorista Entregador (5 vagas)

Escriturário (4 vagas)

Corretor de Imóveis (4 vagas)

Fiscal de Prevenção de Perdas (4 vagas)

Caldeireiro – Chapas de Ferro e Aço – (4 vagas)

Chefe de Cozinha (3 vagas)

Merendeiro (3 vagas)

Recepcionista (3 vagas)

Lagarto

Almoxarifado (12 vagas)

Auxiliar de Linha de Produção (10 vagas)

Almoxarife (10 vagas)

Armador de ferragens na Construção (10 vagas)

Carpinteiro (10 vagas)

Pedreiro (10 vagas)

Servente (10 vagas)

Motorista de Caminhão (5 vagas)

Ajudante de Carga e Descarga (5 vagas)

Operador de Máquinas Fixas (5 vagas)

Operador de Caixa (4 vagas)

Auxiliar de Crédito (2 vagas)

Apontador de Produção (2 vagas)