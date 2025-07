Plataforma GO Sergipe está com 676 oportunidades abertas nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, 16, o Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), oferta 676 vagas de emprego na plataforma GO Sergipe – Geração de Oportunidade, iniciativa digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT). Para se cadastrar e aproveitar essas oportunidades, é preciso ter a senha do portal Gov.br do Governo Federal, por meio do aplicativo para celular.

Quem precisar de apoio para fazer o cadastro ou para atualizar o currículo, pode buscar atendimento presencial no Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), localizado na rua Santa Luzia, 680, bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. É necessário levar documentos pessoais, comprovante de residência e, se tiver, currículo e certificados de qualificação. O atendimento é gratuito.

Confira algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Operadores do comércio em lojas e mercados – também PcD (1 vaga)

Ajudante de pintor à pistola – também PcD (5 vagas)

Pizzaiolo – também PcD (1 vaga)

Auxiliar de compras – também PcD (1 vaga)

Consultor de vendas – também PcD (3 vagas)

Supervisor de vendas comercial – também PcD (1 vaga)

Instalador de sistema fotovoltaicos (2 vagas)

Supervisor de contabilidade – também PcD (1 vaga)

Supervisor comercial – também PcD (1 vaga)

Advogado tributarista – também PcD (1 vaga)

Campo do Brito

Motorista de veículos de cargas em geral – também PcD (1 vaga)

Capela (vagas exclusivas PcD)

Tratorista agrícola (9 vagas)

Técnico de enfermagem do trabalho (3 vagas)

Eletricista (3 vagas)

Borracheiro (3 vagas)

Motorista de caminhão-guincho pesado com munck (3 vagas)

Itabaiana

Supervisor de vendas comercial – também PcD (1 vaga)

Auxiliar de limpeza – exclusivo PcD (1 vaga)

Lagarto

Analista financeiro – economista – também PcD (1 vaga)

Neópolis

Carpinteiro – também PcD (1 vaga)

Nossa Senhora do Socorro

Consultor de vendas – também PcD (1 vaga)

São Cristóvão

Gerente comercial – também PcD (1 vaga)

Foto: Ascom Seteem