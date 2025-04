Plenário do TCE/SE passa a se chamar Conselheiro Manoel Cabral Machado

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) prestou uma homenagem ao conselheiro Manoel Cabral Machado (in memoriam), membro fundador e primeiro presidente da Corte, ao nomear o plenário em sua memória. A solenidade, realizada nesta segunda-feira, 14, reuniu autoridades, familiares e amigos do homenageado na sede do Tribunal.

“Esta não é apenas uma entrega de infraestrutura. É, sobretudo, um gesto de memória, de reverência e de gratidão. Modernizamos o espaço, sim — com mais conforto, acessibilidade, tecnologia e funcionalidade —, mas fizemos questão de resgatar, nele, um nome que traduz a essência do serviço público comprometido, da inteligência crítica, da ética inegociável e do amor por Sergipe: Manoel Cabral Machado”, disse a presidente da Corte de Contas, Susana Azevedo.

O professor emérito da Universidade Federal de Sergipe, Odilon Machado, é filho do homenageado e destacou o sentimento de ver a memória do seu pai sendo preservada pelo TCE.

“É uma alegria muito grande ver essa homenagem a meu pai, meu pai que foi um grande homem do estado de Sergipe, ele que foi professor, fundador de quatro faculdades núcleo fundamental da universidade, Faculdade de Ciências Econômicas, Faculdade de Direito, Faculdade de Filosofia, Faculdade de Serviços Sociais. Meu pai que foi um grande deputado, tribuno notável, foi vice-governador do Estado e ingressou no Tribunal de Contas, e aqui foi o primeiro presidente, um homem sempre zeloso das suas atividades, um homem culto do direito, da literatura, do conhecimento […]”

O promotor do Ministério Público do Estado, Manoel Cabral Machado Neto, neto do conselheiro, também ressaltou a inspiração que seu avô representa.

“É você tornar a memória atual, o exemplo, a inspiração, toda a atividade pública desempenhada pelo conselheiro Manoel Cabral Machado aqui no Tribunal de Contas, trazendo um legado importante de outros cargos públicos exercidos, essa memória viva, essa memória atual nos traz inspiração, nos traz um incentivo para que todos os dias as pessoas próximas, que o conheceram, possam se apegar aos valores, aos bons sentimentos e principalmente a dedicação ao serviço público que foi isso que entre outros legados Cabral Machado nos deixou”.

A solenidade marcou a reinauguração oficial do Plenário da Corte de Contas, após um breve período de reforma para implementação de melhorias estruturais como novas bancadas e assentos para conselheiros e assessores, ampliação da área destinada aos espectadores e a inclusão de assentos fixos para os conselheiros substitutos.

O homenageado

Manoel Cabral Machado nasceu em Rosário do Catete em 30 de outubro de 1916, mas foi criado em Capela. No Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, ingressou em 1970 como um dos fundadores e o primeiro a presidir o órgão. Aposentou-se em 1986, aos 70 anos.

Formou-se em Direito, foi membro da Academia Sergipana de Letra e responsável pela fundação de quatro faculdades no Estado: Ciências Econômicas, Direito, Filosofia e Serviço Social, na Universidade Federal de Sergipe, local em que foi professor emérito.

Ao longo da sua trajetória, escreveu diversos ensaios, poesias e artigos, tornando-se um dos mais atuantes professores e intelectuais sergipanos.

Destacou-se na vida pública, com atuação em vários cargos, dentre eles o de vice-governador de Lourival Batista, secretário de Estado da Educação no governo de Celso de Carvalho e procurador-geral no governo de Antônio Carlos Valadares, além de deputado estadual por três legislaturas.

