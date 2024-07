PM APREENDE MOTOCICLETA COM RESTRIÇÃO DE FURTO E PRENDE HOMEM POR RECEPTAÇÃO EM CRISTINÁPOLIS

O Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPATI) apreendeu na noite dessa sexta-feira (05), um veículo com restrição de furto e prendeu um homem por receptação, no bairro São Francisco, município de Cristinápolis.

A equipe realizava patrulhamento ostensivo, por volta das 21h, quando foi informada, por populares, que pela região havia uma pessoa transitando em atitude suspeita.

Os policiais fizeram buscas pela localidade e avistam um homem com as mesmas características, sobre uma motocicleta, e que ao notar a presença da viatura, jogou uma bucha de maconha no chão.

Os PMs deram voz de parada e realizaram as buscas pessoal e veicular. A moto apresentou restrição de furto, e ao ser questionado ele alegou que a moto CG era emprestada, porém o suposto dono não foi localizado.

O envolvido e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Com informações e foto da PM/SE