PMA antecipa salários de março e paga mais de R$ 4 mi em indenizações

A Prefeitura de Aracaju realiza, nesta quarta-feira (26), o pagamento antecipado dos salários de março para todos os servidores municipais.

Os vencimentos serão creditados nas contas bancárias de efetivos, aposentados, pensionistas, estagiários, contratados da educação e saúde, além dos ocupantes de cargos comissionados.

Além dos salários, também serão pagos, nesta data, os valores referentes às indenizações solicitadas entre abril de 2024 e fevereiro de 2025 por servidores aposentados e exonerados. A gestão atual ainda está quitando indenizações pendentes de comissionados exonerados e aposentados que não foram pagas pela administração anterior. Antes de deixar o cargo, a gestão passada quitou apenas as indenizações de ex-secretários e ex-diretores, totalizando R$ 2.345.947,45, enquanto os demais servidores que tinham direito ficaram sem receber.

Agora, a administração municipal está garantindo o pagamento de R$ 4.176.315,96 a 470 servidores que aguardavam suas indenizações, incluindo aqueles que foram exonerados no início da atual gestão. Diferentemente da administração anterior, que priorizou exclusivamente a cúpula que atuava no governo, a atual gestão está corrigindo essa desigualdade e garantindo que todos os servidores tenham seus direitos respeitados. Além disso, esses pagamentos estão sendo realizados de forma ágil e sem que os servidores precisem recorrer à Justiça.

Com essa iniciativa, a Prefeitura reforça seu compromisso com o respeito e a valorização dos servidores, garantindo o direito ao pagamento de indenizações devidas.

De acordo com a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, a antecipação dos salários demonstra o reconhecimento ao trabalho essencial dos servidores municipais. “Nosso compromisso é garantir que vocês, que fazem a cidade acontecer todos os dias, tenham seus direitos respeitados. Além disso, nesses quase três meses de gestão, trabalhamos incansavelmente para organizar as finanças e levantar os processos de indenizações que estavam parados. Hoje, conseguimos fazer esses pagamentos sem que os servidores precisassem recorrer à Justiça, dando a eles a segurança de que seus direitos serão garantidos com responsabilidade e respeito”, afirmou.

Foto AAN