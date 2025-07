PMA ASSINA ORDEM DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA  E ACADEMIA DA CIDADE

A Prefeitura de Aracaju realizou, na tarde desta segunda-feira (07), no bairro Soledade, a cerimônia de assinatura da Ordem de Serviço, que dá encaminhamento à construção da Unidade de Saúde da Família (USF) Renato Mazzé Lucas e da Academia da Cidade.

A prefeita Emília Corrêa, acompanhada do vice-prefeito Ricardo Marques, parlamentares, secretários e membros do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (COREN-SE), celebrou a assinatura e reafirmou o compromisso da gestão com a Saúde.

“Esta é mais uma unidade que está sendo instalada a partir de uma gestão de apenas seis meses, que já assinou três ordens de serviço exatamente onde dói muito, que é na área da saúde. Sabemos que a população reivindica muitas melhorias nesta área e era necessário também ampliar o número de unidades, porque até aqui isso não havia sido feito”, lembrou a prefeita. “A gente não veio para brincar ou levar vantagens, mas, sim, para trabalhar e fazer entrega. Podem esperar, porque vem mais”, garantiu.

Com investimento de R$ 3,5 milhões e prazo de execução da obra de um ano, a nova unidade vai proporcionar atendimento humanizado e de qualidade à comunidade. Dentre os compartimentos do prédio, estão 11 consultórios médicos, 03 gabinetes odontológicos e 04 consultórios de enfermagem, além de farmácia, área de acolhimento e salas de imunização e nebulização. A área externa também contará com paisagismo, bicicletário e um estacionamento com vagas exclusivas para pessoas portadoras de necessidades especiais, idosos e autistas.

Thaís Alves, moradora do Soledade, foi com a sogra, filha e esposo ver a cerimônia. Para ela, gratidão é a palavra que define o momento. “Há mais de 17 anos nós estamos sofrendo por não conseguir marcar consultas, já que estamos frequentando uma unidade unificada que também atende os moradores do bairro Santos Dumont. Então, essa construção vai beneficiar muitos usuários daqui, porque lá é muito longe e muitas vezes a gente tem que sair 5h30 da manhã para poder chegar às 7h no posto”.

“Agora nós estamos privilegiados com a nova administração da prefeitura”, também avaliou Salete Barreto, professora de Biologia. “Esperamos que tudo melhore porque nós merecemos. Agora com a unidade na próxima vai ficar tudo maravilhoso e a comunidade aqui agradece”.

Os investimentos provenientes de recursos federais e emendas parlamentares totalizam mais de R$ 10 milhões a serem aplicados na ampliação e modernização da rede de saúde primária em áreas de alta demanda, como os bairros Soledade, Areia Branca e São Conrado. Presente na solenidade, o senador Alessandro Vieira enfatizou a importância de destinar recursos à saúde. “A saúde é o que muda a vida das pessoas. Neste primeiro semestre, a prefeita Emília Corrêa conseguiu destravar esse processo e colocar de pé a ordem de serviço de três unidades básicas novas, para que ele possa atender melhor a população. É um belo trabalho que ele vai continuar ajudando”.

Marcelo Azevedo, presidente do COREN-SE, destacou o acesso à saúde como direito básico dos cidadãos. “A saúde é um direito primordial para a população e o Sistema Único de Saúde está dentro da Constituição Federal. A prefeitura trazendo uma nova unidade básica de saúde, com certeza está facilitando ainda mais o acesso da população, trazendo postos de trabalho para profissionais qualificados da enfermagem. A população da região e das regiões circunvizinhas têm muito a ganhar com isso”, disse.

Projeto de expansão da Atenção Primária à Saúde

A obra no bairro Soledade integra um pacote de expansão da Atenção Primária à Saúde, que inclui também a construção de outras duas unidades.

A secretária municipal da Saúde, Débora Leite, relatou que ao mapear a Atenção Primária, percebeu um déficit de 200 mil habitantes que estavam fora do sistema, acessando em outras unidades de saúde, fazendo lotação, sem adequação com o número de equipes. “Essa reestruturação da atenção primária realmente vai ser definidora da saúde de Aracaju para aquela população que está envelhecendo mantenha sua saúde e qualidade de vida”, disse a secretária.

No dia 13 de junho, a prefeita Emília Corrêa assinou a ordem de serviço para a construção da Unidade de Saúde da Família João Bezerra, no povoado Areia Branca, com conclusão está prevista para 12 meses. Já a obra da Unidade Básica de Saúde Humberto Mourão, no bairro São Conrado, foi autorizada no dia 03 de junho e está prevista para ser entregue no início de 2026.

Estiveram presentes os vereadores por Aracaju: Ricardo Vasconcelos (presidente da Câmara), Isac Silveira (líder do governo), Lúcio Flávio (vice-líder), Breno Garibalde, Moana Valadares, Joaquim da Janelinha, Levi Oliveira, Anderson de Tuca, Pastor Diego, Selma França, Sargento Byron Estrelas do Mar, Binho, Maurício Maravilha, Rodrigo Fontes, Alex Melo e Thannata da Equoterapia.

Foto: Karla Tavares/Secom PMA