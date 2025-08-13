PMA E UNIT FECHAM PARCERIA PARA A REALIZAÇÃO DO MAIOR EVENTO DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO MUNDO

A capital sergipana se prepara para receber, entre os dias 24 e 26 de outubro, a Campus Party Weekend, versão itinerante do maior evento de tecnologia e inovação do mundo. A edição deste ano terá como sede a Universidade Tiradentes (Unit), fruto de uma parceria firmada com a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde).

A iniciativa une o poder público municipal a uma das maiores instituições de ensino do Nordeste, com fomento à tecnologia, ao empreendedorismo e à educação de qualidade.

Reconhecida por reunir jovens, estudantes, empreendedores e entusiastas da inovação, a Campus Party é um espaço de troca de conhecimento e experiências que vai muito além de palestras e oficinas. A programação inclui batalhas de drones, competições de eSports, exposições de startups, workshops, hackathons e atividades interativas que estimulam a criatividade e o pensamento crítico. Com a realização na Unit, o evento aproxima ainda mais a academia do universo da tecnologia e da economia criativa.

Para o secretário da Semde, Dilermando Júnior, o evento será um marco para o mercado tecnológico local. “O evento está programado para acontecer no fim de outubro, em parceria com todo o ecossistema, como sociedade civil, empresas, startups e universidades, e o poder público precisa estar inserido para motivar e garantir que essa iniciativa aconteça e seja transformadora, não apenas para Aracaju, mas também para todo o estado”, afirma.

A expectativa é de que 25 mil pessoas participem das atividades durante os três dias de evento, movimentando diferentes setores e fortalecendo a imagem de Aracaju como uma cidade aberta ao futuro e trazendo oportunidades para a juventude na área de tecnologia e inovação. A união entre Prefeitura e UNIT marca um novo capítulo na história da Campus Party na capital sergipana, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento tecnológico e a formação de novas gerações preparadas para os desafios da era digital.

Texto e foto AAN