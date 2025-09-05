PMA, em parceria com o TRE, realiza palestra sobre participação eleitoral para idosos

Na manhã desta quinta-feira, 4, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas), realizou, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE/SE), uma palestra para incentivar a participação dos idosos no processo eleitoral. A programação aconteceu no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Risoleta Neves.

A atividade teve como objetivo conscientizar e incentivar os idosos a exercerem seu papel como cidadãos, reforçando a importância do voto e da participação ativa nas decisões políticas do país. Cerca de 24 idosos estiveram presentes no encontro, que também serviu como espaço para esclarecimento de dúvidas e troca de experiências sobre o processo eleitoral.

“Muita gente mais velha acaba ficando de fora dessas conversas sobre eleição porque acha que é complicado ou que não é pra elas. Com esse encontro, a gente quis mostrar que todo mundo pode participar, que o voto de cada um tem valor, foi um momento pra explicar as coisas de um jeito simples, tirar dúvidas e fazer com que eles se sintam parte de tudo isso”, explica a coordenadora do Cras, Atanazia Góis.

O técnico analista judiciário do TRE/SE, Elielson Souza, destaca que esse encontro foi um dos pontapés para a construção de um programa permanente pelo TRE/SE, de aproximação dos idosos para as atividades eleitorais.

“A Escola Judiciária Eleitoral (EJE) está desenvolvendo um projeto para tentar achar solução que atraia esses idosos para a urna eletrônica, nós observamos que nas últimas eleições a abstenção de idosos ficou acima de 30%, e aí antes de entrarmos em contato com os Cras, analisamos quais eram os territórios que tinham mais idosos, desses, filtramos qual era o Cras que também tinha mais idosos. Aqui, tem um volume muito grande de idosos, então a ideia é, primeiro colher informações desses idosos e com a equipe técnica do CRAS para depois começar a desenvolver algumas ações que estimulem os idosos a votarem”, explica.

Presente no encontro, Raimundo Ferreira, de 71 anos, relata que durante o encontro percebeu coisas que desconhecia sobre o processo eleitoral e se sentiu motivado.

“Se eu for falar sobre a importância de estar aqui hoje eu diria que é muito significativo, eu me sinto muito bem em participar deste bate-papo sobre eleição, tem pessoas idosas que não votavam e que agora vão sair daqui conscientes da importância de votar e às vezes, com a idade, a gente vai desistindo, e alguém chega e diz: ‘Ah, não vote mais, não precisa’, mas aí eu penso: eu tenho que votar, eu mesmo escolho em quem votar, escolho meu candidato. Sempre votei assim, nunca me arrependi e continuarei votando. No dia da eleição eu me arrumo e vou votar, do jeito que meus pais me ensinaram”, relata Raimundo, animado.

Dona Lenita Cruz, 80, complementa a fala do colega, destacando a importância do encontro para orientar os idosos sobre o processo eleitoral e o uso das novas tecnologias. “Essa palestra eu achei muito boa porque a maioria dos idosos não tem esclarecimento sobre como votar, como fazer, principalmente na nova tecnologia, que é muito difícil. Eu voto todo ano e no dia que eu vou votar eu tô nervosa, às vezes eu corrijo duas, três vezes porque eu errei, mas nem todo mundo sabe corrigir, gostei muito e eles precisam fazer mais treinamentos como esses até para não esquecermos como funciona”, pontua.

Foto: Ascom Semfas