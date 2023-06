PMA garante qualificação profissional para beneficiários do AME

Inicialmente, serão realizadas três turmas da oficina de preparação para o mercado de trabalho, que acontecerão de 12 a 15 de junho

Um dos objetivos do Auxílio Municipal Especial (AME), instituído pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Assistência Social, é ampliar oportunidades através de encaminhamentos a instituições parceiras para que as famílias superem a situação de extrema pobreza. Para isso, a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) iniciará nesse mês de junho as oficinas de preparação para o mercado de trabalho nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras).

As oficinas iniciam no dia 12 de junho e as inscrições estão abertas a partir dessa sexta-feira, 2, de forma presencial, nos Cras onde acontecerão as aulas. Cada oficina terá carga horária de 4 horas e são direcionadas, prioritariamente, para beneficiários do AME e famílias assistidas pelos Cras. Outro requisito é ser maior de 14 anos.

De acordo com a secretária da Assistência Social, Simone Santana, o objetivo do programa é, além da transferência de renda, ofertar oportunidades para que essas famílias superem a extrema pobreza e conquistem a autonomia financeira.

“Essas oficinas são importantes para que a gente consiga fazer os devidos encaminhamentos dessas pessoas ao mercado de trabalho. Muitas delas têm ensino médio completo, estão aptas a entrar no mercado de trabalho, mas não estão devidamente capacitadas para isso. Na verdade, a gente precisa levar essas oficinas até essa população para, junto com a Fundat, efetivarmos esse encaminhamento ao mercado de trabalho, preparar essa população que está no AME, para que possa sair da situação de vulnerabilidade, entrar no mercado de trabalho, possuir sua autonomia e construir sua própria história”, destaca a secretária.

Inicialmente, serão realizadas três turmas da oficina de preparação para o mercado de trabalho, que acontecerão no dia 12 de junho no Cras João de Oliveira Sobral, no bairro do Santos Dumont; no dia 14 de junho, no Cras Risoleta Neves, no bairro Cidade Nova; e no dia 15 de junho, no Cras Carlos Fernandes de Melo, bairro Lamarão.

“A Fundat, juntamente com a Secretaria da Assistência Social, está fazendo a parte de qualificação das pessoas que estão recebendo o benefício do AME. A Fundat irá qualificá-las para que essa oportunidade seja uma ponte de saída desse benefício. É muito importante que todos que estão cadastrados e que já estão recebendo o benefício procurem o Cras. As inscrições começam nessa sexta-feira e os cursos irão fortalecer ainda mais a saída dessas famílias desse benefício, que neste momento é imprescindível, mas que a porta de saída seja a qualificação e o acesso ao mercado de trabalho”, explica a presidente da Fundat, Edvaneide Lima.

A diretora de formação da Fundat, Sandra Magna Rezende, destaca que a parceria entre Fundat e Assistência Social visa à promoção da inclusão social junto às famílias beneficiárias do AME, ofertando a qualificação profissional e garantindo alternativas para a geração de renda e autonomia financeira. “A ideia é que as famílias beneficiárias do programa AME possam se qualificar e sejam encaminhadas para o mercado de trabalho. Uma vez admitidas no mercado de trabalho, terão a porta de saída do programa, proporcionando inclusive novas oportunidades para famílias que necessitam do benefício”, diz.

AME

O AME é um programa de transferência de renda do município que beneficia famílias em situação de extrema pobreza que não estão inseridas em nenhum outro programa da mesma finalidade. O programa garante a concessão de um benefício no valor de R$ 300,00 mensais, que é pago às famílias através de cartões de alimentação, conforme estabelecido na Lei Municipal 5.565, de 10 de março de 2023.

Atualmente, o programa conta com cerca de 350 beneficiários e a expectativa é que esse número aumente de forma gradativa, chegando a 1.500 famílias. Conforme explica a coordenadora da Proteção Social Básica da Assistência Social, Catharina Menezes, a família acessa o Cras para solicitação do AME, a equipe técnica do Paif identifica as suas necessidades e encaminha para o Cadastro Único possibilitando a identificação dos critérios para recebimentos do benefício.

“A equipe, no acompanhamento familiar, realiza encaminhamentos, tais como inclusão em cursos de qualificação e preparação para o mercado de trabalho junto à Fundat, que é uma grande parceira nossa, visando à inclusão dessas famílias no mercado de trabalho. Durante o tempo que a família recebe o AME, ela é acompanhada pela equipe possibilitando, não só esse, mas outros encaminhamentos para a superação da extrema pobreza”, completa a coordenadora.

