PMA inicia oficinas para construção do Planejamento Estratégico 2025-2028

A Prefeitura de Aracaju, por meio das Secretarias Municipais de Governo (Segov) e do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), iniciou nesta terça-feira, 6, o ciclo de oficinas do Planejamento Estratégico 2025-2028. A iniciativa visa a construção colaborativa do banco de projetos que norteará as ações e entregas da gestão da prefeita Emília Corrêa, em consonância com o programa de governo.

“O nosso programa de governo será a base desse planejamento”, frisou a prefeita durante a abertura da oficina. “Precisamos de um comprometimento diário para a construção de uma nova cidade, com foco na transparência, nos resultados e entregas para a população. O planejamento estratégico vai nos direcionar nas decisões mais seguras. Vai permitir que o nosso plano de soluções tenha efetividade, promovendo a organização, eficiência, bem-estar e otimização dos recursos públicos”, disse Emília Corrêa.

O secretário da Segov, Itamar Bezerra, também destacou a consolidação do programa de governo por meio do planejamento estratégico. “A palavra é efetividade. O que está no coração e na mente da prefeita Emília é o melhor para a cidade, uma nova Aracaju de verdade”, salientou. De acordo com ele, esse trabalho só será efetivado com a soma de esforços de energias, de competências e de habilidades. “Somos aracajuanos irmanados por uma mesma história: darmos o nosso melhor para a cidade”, afirmou.

Segundo o secretário da Seplog Aracaju, Thyago Silva, alinhado ao planejamento estratégico, a gestão municipal inicia também a fase de construção da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), do Plano Plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual (LOA). “O primeiro ato que vamos ter agora da LOA será na quarta-feira, 7, no bairro Santa Maria, para que a gente possa deixar claro o nosso objetivo de onde queremos chegar, que é a entregar serviço de qualidade à população. A Segov é titular do Planejamento Estratégico, e traz a plataforma Target, para receber as informações e metas das secretarias e cobrar a execução de cada uma delas. Então a Segov e a Seplog têm uma parceria no Planejamento Estratégico e hoje a gente está alinhando com os demais secretários todos os objetivos da gestão”, disse.

Oficinas

A programação das oficinas segue até esta quarta-feira, 7, com atividades voltadas à capacitação dos secretários municipais e de suas equipes técnicas. O objetivo é alinhar metas, fortalecer a gestão integrada e promover a qualificação dos servidores. “A gente precisa lembrar que a necessidade da construção do projeto ela parte muito do que a população de Aracaju necessita. Não é uma ideia isolada do gestor. Esse processo precisa ser construído ouvindo as pessoas, para que as nossas entregas e a entrega da prefeita Emília seja, de fato, efetiva e assertiva”, concluiu a consultora para assuntos governamentais da Prefeitura de Aracaju, Alana Vasconcelos.

