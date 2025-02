PMA REALIZA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL E APRESENTA PLANEJAMENTO DE AÇÕES DO TURISMO

Nesta sexta-feira, 31, foi realizada a primeira reunião de 2025 do Conselho Municipal do Turismo de Aracaju (Comtur). A atividade foi realizada no auditório do Centro Administrativo Aloísio de Campos. Além das questões ordinárias, também houve espaço para que a Gestão Municipal expusesse o planejamento para os primeiros 100 dias de administração dentro do segmento turístico.

A prefeita Emília Corrêa participou da reunião e falou da necessidade de cada aracajuano despertar o sentimento de pertencimento à cidade. “Nós precisamos mostrar que Aracaju é uma cidade acolhedora, maravilhosa para se viver, mesmo com os problemas de uma cidade, de uma capital, mas ela é encantadora em todos os aspectos. Então, se a gente despertar isso dentro de nós, imagine a força que a gente ganha nessa caminhada”, enfatizou.

Ricardo Marques, secretário de Comunicação e vice-prefeito de Aracaju, explicou que muitos dos destinos turísticos da capital precisam ser reformados. “A gente precisa revitalizar os nossos pontos turísticos e quando eu falo revitalizar é trazer vida para eles. O mercado municipal é um bom por exemplo disso. Qualquer lugar, qualquer capital que a gente vai visitar, o primeiro local que a gente quer ir é o mercado municipal. O nosso mercado é lindo, mas ele não é acolhedor”, frisou.

A cadeira da presidência do Comtur, por estatuto, é um espaço reservado para o secretário de Turismo de Aracaju. O gestor da pasta, Fábio Andrade, teve a oportunidade de expor a metas estabelecidas para esses primeiros 100 dias de administração. O planejamento que está sendo feito pela Secretaria foi apresentado minuciosamente.

“Nós precisamos pensar Aracaju como um todo. É necessário contar com cada ator do segmento turístico para que seja possível criar um calendário de eventos sólido para a nossa cidade. Nós já iremos mostrar isso no aniversário de nossa capital. Estamos preparando uma programação muito rica e atrativa que certamente vai agradar a todos”, expôs o secretário Fábio Andrade.

Um dos pontos altos da reunião foi a apresentação da nova identidade visual do perfil no Instagram do “Descubra Aracaju” (@decubraaracaju ), um espaço que deverá ser utilizado como ponto focal da divulgação da capital como destino turístico. O material já está disponível e pode ser visualizado por todos.

No final, o presidente foi confirmado em seu cargo e João Ávila, da Associação Brasileira das Agências de Viagens em Sergipe (Abav-SE), como vice-presidente. A nova reunião ficou marcada para o dia 18 de fevereiro.

Texto e foto AAN