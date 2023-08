Podcast de Heliomarto e Niclesia conversam com empresário Diego Mota

O podcast publicado todas as quintas-feiras pelo veterinário e oficial da PM Heliomarto Rezende e a Advogada e Psicóloga Niclesia Dias continua fazendo sucesso e seguidores por conta das entrevistas apresentadas e que destaca personalidades diversas, entre eles empresários, artistas, políticos, profissionais liberais.

Na última quinta-feira (09) foi a vez de Heliomarto e Niclesia receberam Diego Mota, do Bar e restaurante Amsterdam, um empreendedor que começou com os pais em um barzinho no Augusto Franco e com o tempo montou seu próprio negócio.

Durante o bate papo, ele explicou que quando estava alçando vôos mais altos, veio a pandemia e aí o empreendimento teve que fechar e os investimentos feitos ficaram difíceis de cumprir.

Diego Mota explicou ainda que, quando acabou a pandemia, ele tendo uma visão ampla dos negócios investiu novamente no bar e restaurante. O empresário acreditou no negócio e hoje é a casa mais frequentada na capital.

Diego concluiu dizendo que pretende romper barreiras vai investir em estados próximo a Sergipe.