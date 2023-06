Podcast de Heliomarto e Niclesia repercute após entrevista do presidente do Ipesaúde  

O podcast publicado todas as quintas-feiras pelo veterinário e oficial da PM Heliomarto Rezende e a Advogada e Psicóloga Niclesia Dias continua fazendo sucesso e seguidores por conta das entrevistas apresentadas e que destaca personalidades diversas, entre eles empresários, artistas, políticos, profissionais liberais e todos aqueles que enriquecem conhecimentos.

Na última quinta (15), Heliomarto e Niclesia entrevistaram o presidente do Ipesáude, Dr. Cláudio Mitidieri que fez um verdadeiro diagnostico da situação do plano de saúde dos servidores do estado e de alguns municípios.

Durante a sua fala, Dr. Cláudio Mitidieri mostrou o que vem sendo feito, desde o dia que assumiu a presidência, afirmando que o governador Fábio Mitidieri não tem medido esforços para melhorar ainda mais o Ipesaúde.

Na próxima quinta-feira (29) Heliomarto e Niclesia irão entrevistar a prefeita de Nossa Senhora da Glória, Luana Oliveira.