Podcast Podmais de Lagarto: “Se tem dinheiro pra festas, tem que ter para hospitais”

Nesta sexta-feira (17), o Podcast Podmais de Lagarto, comandado pelo ex vereador de Aracaju, veterinário e tenente da Policia Militar, Heliomarto, teve como convidado Juquinha Carvalho, diretor do Hospital do Amor.

O diretor do Hospital do Amor, Juquinha Carvalho, informou que a unidade já está realizando cirurgias e realizando atendimentos às pessoas. Ele disse que “o hospital poderá chegar ter mil colaboradores e a segunda etapa da obra já foi iniciada e vai atender todo nordeste do Brasil”, explicou Juquinha.

Ele acrescentou ainda que “Henrique Prata é inquieto, quer ajudar as pessoas e já está construindo outra unidade do Hospital do Amor, em Goiás”.

Juquinha também informou que a prefeitura de Aracaju vem mantendo contato com o hospital para fazer convênio e poder atender as demanda de oncologia de Aracaju.

Ele fez questão de dizer que vai deixar a população informada sobre quem são os políticos irão repassar emendas pra o hospital. “Se tem dinheiro pra festas, também tem que ter pra os hospitais, não só do Amor, mas para todos aqueles que precisam de repasses para que possam tocar os hospitais para que os mais necessitados possam desfrutar dos atendimentos”, concluiu Juquinha.