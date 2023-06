Poder Legislativo declara Luto Oficial pela morte do ex-deputado Djalma Teixeira Lobo

Diante do falecimento do ex-deputado Djalma Teixeira Lobo, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe suspendeu na manhã de hoje (14) a realização da Sessão Plenária e a prestação de contas do 1º Quadrimestre da Secretaria de Estado da Saúde, que seria apresentada pelo secretário da pasta, Marcos Pinheiro. Em memória ao ex-deputado, o presidente da Assembleia Legislativa decretou Luto Oficial por três dias, a partir desta quarta-feira (14).

Em nota, o presidente da Alese, Jeferson Andrade (PSD), lamentou a morte do ex-deputado constituinte, ex-vereador de Itabaiana e radialista Djalma Teixeira Lobo, na noite desta última terça-feira (13).

“Em nome da Assembleia Legislativa e de todos os deputados estaduais, lamento o falecimento, na noite de ontem, do ex-deputado estadual Djalma Teixeira Lobo. Por sua destacada atuação parlamentar, honrou esta Casa, onde atuou por dois mandatos, entre 1983 e 1991”.

Luto Oficial

Jeferson Andrade declarou ainda que, como deputado constituinte, Djalma Teixeira Lobo ajudou a escrever a Constituição do Estado de Sergipe, promulgada em 1989. Por sentimento de pesar, o presidente da Assembleia Legislativa decretou Luto Oficial por três dias, a partir desta quarta-feira (14).

Homenagens

No plenário, parlamentares lamentaram o fato. Amigo pessoal do ex-parlamentar.

O vice-presidente da Alese, deputado Garibalde Mendonça (PDT), observou que Djalma Lobo falou sobre a contribuição do ex-parlamentar para o estado de Sergipe. “O amigo Djalma Lobo foi um grande deputado estadual que merece todas as homenagens do Poder Legislativo. Foi deputado Constituinte; teve dois mandatos aqui na Assembleia Legislativa e nada mais justo do que suspender a sessão e decretar luto oficial de três dias. Djalma Lobo começou na radiofonia sergipana, se tornando um importante político na cidade de Itabaiana e chegando à esta Casa”, afirma.

Amigo pessoal do, o 1º secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo (PSD) lamentou o falecimento registrado nesta quarta-feira, após 30 dias internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), acometido por problemas renais.

“Eu lamento muito a morte do ex-deputado Djalma Lôbo, no período de 1982 a 1986 nesta Casa; um grande político que marcou a história de Itabaiana e foi um expoente para que houvesse a mudança em Itabaiana. Me tornei prefeito ao seu lado dele como deputado estadual e Zé Queiroz como deputado Federal. Formamos um trio de grande importância para a política do nosso estado. Solicito à Mesa Diretora a suspensão da sessão em homenagem a esse grande homem, que eu tenho muito carinho porque fez parte da minha vida política e da vida política de Itabaiana. A famosa Procissão do Fogaréu (o maior ato político de Itabaiana), foi criada por ele; assim como o evento da Ciganinha Sandra Rosa Madalena, que ele foi o mentor”, ressalta.

De acordo com o deputado Luizão Donatrampi (União Brasil), que também é itabaianense, também prestou homenagem ao ex-parlamentar.

“Hoje é um dia triste, que Sergipe perde uma grande figura que é Djalma Lobo, um ex-deputado que fez muita história em Sergipe e especialmente em Itabaiana, fundando um dos maiores eventos que é a Procissão do Fogaréu levando diversão ao povo de Itabaiana, independente de quem faz parte da Onda Azul, do Girassol e Djalma fazia a diferença com o seu jeito irreverente, usando vários bordões a exemplo de quando chegava no rádio e nos carros de som falando: ‘Djalma Lobo abala a cidade de Itabaiana’, com seu jeito de brincar e animar. Foi uma figura que mudou a forma de fazer campanhas políticas, levando a turma para defender seus por com diversão. Ele ficará marcado na História Política de Sergipe”, acredita.

Um dos servidores mais antigos da Assembleia Legislativa, o professor, advogado e integrante do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, José Rivadálvio Lima, relembrou a amizade com Djalma Lobo.

“Ele foi uma figura que marcou época em Itabaiana; sempre foi um aluno irreverente. Quando eu estava chegando no Colégio Murilo Braga, Djalma Lobo estava sendo expulso; posteriormente voltou a estudar e veio a ser meu aluno, inclusive achava bonito quando eu falava nas aulas de História sobre o Jardim Suspenso da Babilônia e um dia ao chegar em Macambira, ele disse ser o futuro Nabu Codonossor de Macambira (risos)”, relembra.

“Foi uma pessoa que inovou, gostava demais de músicas mexicanas e sempre participou do eventos políticos e sociais de Itabaiana, principalmente na Rádio Princesa da Serra onde conseguiu ganhar fama e a partir daí conseguiu eleger-se duas vezes deputado estadual”, completa o também itabaianense, conhecido como professor Riva.

Biografia

Natural da cidade de Itabaiana, Djalma Lobo tinha 80 anos. Tutor de oito décadas marcadas pelo amor por Sergipe, deixa como legado sua ampla experiência e representatividade no rádio sergipano; antes de assumir um mandato parlamentar, Djalma foi protagonista na Rádio Princesa da Serra, de Itabaiana. Djalma Lobo se elegeu vereador por dois mandatos (1967-1970 e 1973-1976), bem como presidiu a Câmara Municipal de Itabaiana.

De igual modo, também ocupou o cargo de deputado estadual por dois mandatos consecutivos, entre 1983 e 1991. Integrou a Assembleia Estadual Constituinte que escreveu a Constituição de Sergipe de 1989. Diante desta perda irreparável, ficam na memória dos ouvintes as campanhas que ele desenvolveu na luta pelo progresso, sobretudo, das regiões Agreste e Sertão Sergipano.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza