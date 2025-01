POLÍCIA CIVIL CUMPRE MANDADO DE PRISÃO CONTRA FORAGIDO DA JUSTIÇA INVESTIGADO POR HOMICÍDIO E OUTROS CRIMES

Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) cumpriram o mandado de prisão preventiva contra um homem de 31 anos, que estava na condição de foragido da Justiça. A ação policial ocorreu nesta sexta-feira (10).

De acordo com as informações policiais, o homem responde pelos crimes de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo, roubo e tráfico de drogas. Ele estava foragido desde o ano de 2023.

Com o cumprimento do mandado de prisão, o investigado encontra-se à disposição da Justiça e será apresentado em audiência de custódia.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP