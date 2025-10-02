PC desarticula grupo que atuava no tráfico e prende seis pessoas em Capela, Muribeca e Malhada dos Bois

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Capela, deflagrou uma operação que resultou no cumprimento de quatro mandados de prisão preventiva, oito mandados de busca e apreensão e na prisão em flagrante de duas pessoas. A ação, que teve como objetivo desarticular um grupo criminoso ligado ao tráfico de drogas, ocorreu nas cidades de Capela, Muribeca e Malhada dos Bois, entre a terça-feira (30) e a manhã da quarta-feira (1º). Além das prisões, foram apreendidos entorpecentes e um carro de luxo.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Ruidiney Nunes, a ação foi um desdobramento de uma investigação iniciada a partir de uma prisão em flagrante realizada em abril. Além dos quatro presos por determinação da Justiça, duas mulheres foram presas em flagrante. Elas já eram investigadas por tráfico e têm ligação com suspeitos que foram presos no último dia 25, no povoado Pirunga, com aproximadamente 10 kg de drogas.

Com uma das mulheres, que é apontada pela polícia como líder do grupo criminoso, foi apreendido um veículo de luxo. Na operação, ainda foram apreendidos maconha, cocaína e crack.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população e solicita que denúncias sobre crimes ou suspeitos sejam feitas pelo Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP