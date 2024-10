POLÍCIA CIVIL FLAGRA DISTRIBUIÇÃO DE SANTINHOS E APREENDE R$ 1,4 MIL EM CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO

A Delegacia de Canindé de São Francisco identificou a conduta de santinhos jogados em via pública. Na ação policial, também foi apreendido dinheiro em espécie. O caso ocorreu nesse domingo (06).

De acordo com as informações policiais, a equipe estava realizando rondas no interior do município quando, no povoado Capim Grosso, visualizou santinhos sendo jogados de um veículo de cor branca.

Diante disso, foi realizado o acompanhamento e mais uma vez foi visualizada a mesma conduta. O veículo foi abordado e dentro dele foram encontrados diversos santinhos, de dois candidatos a vereador e adesivos de um dos candidatos a prefeito.

Com o condutor do veículo foram apreendidos ainda a quantia R$ 1400,00 em espécie. Todo em notas de R$ 100,00. O procedimento, devido a especificidade do caso, foi encaminhado à Polícia Federal.

Com informações da SSP