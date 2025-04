POLÍCIA CIVIL FLAGRA HOMEM SUSPEITO DE ESTELIONATO CONTRA UM IDOSO EM CASA DE PASSAGEM NA CAPITAL

Policiais da 2ª Delegacia Metropolitana prenderam um homem em flagrante, nesta terça-feira, 15, no bairro São José, na capital, por crime de estelionato. O suspeito foi detido numa casa de passagem, após fazer uso das imagens do rosto de um idoso que estava no local, para abrir conta bancária.

No início da tarde desta terça, o suspeito, que também estava na casa de passagem, foi visto aproximando o celular do rosto de um idoso do local, em comportamento suspeito. Instantes após o ocorrido, a vítima, de 69 anos, tomou ciência de que uma conta tinha sido aberta recentemente em seu nome.

A partir da constatação, a 2ª Delegacia Metropolitana foi procurada e a ocorrência registrada. Imediatamente, os policiais foram até o endereço, onde o homem foi avistado, na entrada do local, e abordado, em posse do celular usado para a consumação do crime de estelionato na casa de passagem.

“Após tomar conhecimento do fato e comprovar a veracidade das informações, a Polícia Civil deslocou a equipe da 2ª DM, in loco, para capturar esse indivíduo, logrando êxito. Esse homem foi localizado e preso, em flagrante delito, pelo crime de estelionato contra o idoso”, citou o delegado Gregório Bezerra, que está à frente da apuração.

Segundo levantamentos policiais, o homem é natural do Rio de Janeiro. “A investigação segue, tendo em vista que esse indivíduo já responde a outros procedimentos criminais no estado do Rio de Janeiro, para averiguar mais vítimas que possam ter sido violadas com base nas ações do suspeito”, concluiu o delegado.

Com informações e foto da SSP